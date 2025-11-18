Δείτε τι πρέπει να κάνετε αν έχετε στην κατοχή σας ένα από τα μοντέλα smartphone Pixel 6a της Google.

Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας έχει εντοπιστεί σε συγκεκριμένες παρτίδες του smartphone Google Pixel 6a, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία Προτύπων και Ασφάλειας Προϊόντων (OPSS) στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να παρουσιάσει υπερθέρμανση της μπαταρίας και κίνδυνο φωτιάς κατά τη χρήση. Το πρόβλημα αφορά συσκευές που κατασκευάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Αυγούστου 2023 και διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Η Google επιβεβαίωσε ότι οι επηρεασμένες μονάδες δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση ασφαλείας η Google διαπίστωσε ότι για ορισμένα τηλέφωνα Pixel 6a απαιτείται μια υποχρεωτική ενημέρωση λογισμικού για τη μείωση του κινδύνου πιθανής υπερθέρμανσης της μπαταρίας, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες. Η ενημέρωση θα ενεργοποιήσει σημαντικές λειτουργίες διαχείρισης μπαταρίας που θα μειώσουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας και την απόδοση φόρτισης στις Επηρεαζόμενες συσκευές, αφού η μπαταρία συμπληρώσει 400 κύκλους φόρτισης. Όλες οι συσκευές Pixel 6a θα λάβουν μια υποχρεωτική αυτόματη ενημέρωση λογισμικού για το Android 16, η οποία θα διατεθεί από τις 8 Ιουλίου 2025, αλλά μόνο οι Επηρεαζόμενες συσκευές θα λάβουν τις λειτουργίες διαχείρισης μπαταρίας. Ορισμένοι χρήστες θα παρατηρήσουν αλλαγές νωρίτερα από άλλους, επειδή οι λειτουργίες διαχείρισης μπαταρίας ενεργοποιούνται μόνο αφού μια Επηρεαζόμενη συσκευή συμπληρώσει 400 κύκλους φόρτισης.

Δεν θα επηρεαστούν όλες οι συσκευές Pixel 6a από αυτές τις αλλαγές. Μόνο συγκεκριμένες συσκευές Pixel 6a, οι οποίες προσδιορίζονται ως Επηρεαζόμενες συσκευές, θα παρουσιάσουν αυτές τις αλλαγές στη διαχείριση της μπαταρίας μετά τη συμπλήρωση 400 κύκλων φόρτισης της μπαταρίας. Η ενημέρωση λογισμικού δεν επηρεάζει άλλα μοντέλα τηλεφώνων Pixel, όπως είναι το Pixel 6 ή το 6 Pro.

Σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας - Τι πρέπει να κάνουν όσοι το αγόρασαν

Από τον Ιούλιο 2025, η εταιρεία εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διόρθωσης που θα είναι σε ισχύ έως τις 8 Ιουλίου 2026 που περιλαμβάνει:

Απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού

Η ενημέρωση εγκαθίσταται αυτόματα σε συσκευές που έχουν συμπληρώσει περίπου 400 κύκλους φόρτισης, μειώνοντας την πιθανότητα υπερθέρμανσης μέσω περιορισμού της χωρητικότητας και της ταχύτητας φόρτισης.

Πρόγραμμα αντικατάστασης και αποζημίωσης

Οι χρήστες επηρεασμένων συσκευών δικαιούνται δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή μπαταρίας, χρηματική αποζημίωση, ή εκπτωτικό κουπόνι για το Google Store. Τα διαθέσιμα οφέλη διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα κατοικίας.

Τι ισχύει για την αντικατάσταση μπαταρίας

Εάν το δικό σας Pixel 6a ανήκει στις Επηρεαζόμενες συσκευές, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αντικατάσταση της μπαταρίας χωρίς χρέωση. Η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάλληλες τοποθεσίες και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των μπαταριών. Αν τα αποθέματα των μπαταριών εξαντληθούν, υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Το πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταριών παρέχει μία αντικατάσταση μπαταρίας χωρίς χρέωση για τις συσκευές Pixel 6a που πληρούν τις προϋποθέσεις κατόπιν αρχικής αξιολόγησης καταλληλότητας και τεχνικού ελέγχου της συσκευής σας. Η αρχική καταλληλότητα καθορίζεται με βάση το αν το τηλέφωνο ανήκει στις Επηρεαζόμενες συσκευές. Εάν η συσκευή Pixel 6a παρουσιάζει άλλες μορφές ζημιάς, όπως ζημιά από υγρά, έκθεση σε αιχμηρά αντικείμενα ή υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να μην πληροί τις προϋποθέσεις για αντικατάσταση της μπαταρίας χωρίς χρέωση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Έλεγχος συσκευής

Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν αν το Pixel 6a τους ανήκει στις επηρεασμένες παρτίδες εδώ

Η Google σημειώνει ότι όσοι έχουν ήδη αποζημιωθεί ή έχει επιβεβαιωθεί πως η συσκευή τους δεν επηρεάζεται, δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα ενέργεια.