«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

{https://www.youtube.com/watch?v=QxXHto024qc}

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=jNWAufo1aqU}

Ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ

Στο μεταξύ, ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ για την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες Σάββατο έναν 24χρονο φοιτητή που ήταν μέλος μιας ομάδας η οποία ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας κυβερνητική λογοδοσία, ανεξάρτητη έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά, άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων του κατεστραμμένου συγκροτήματος και αναθεώρηση της εποπτείας των κατασκευών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο φοιτητής πανεπιστημίου Μάιλς Κουάν συνελήφθη ως ύποπτος για υποκίνηση εξέγερσης σε σχέση με την πολύνεκρη πυρκαγιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου Χονγκ Κονγκ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα South China Morning Post.

Η προαναφερθείσα διαδικτυακή εκστρατεία είχε συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έκλεισε.

Μια δεύτερη διαδικτυακή εκστρατεία με τα ίδια αιτήματα ξεκίνησε από πρώην κάτοικο στη συνοικία Τάι Πο, που πλέον ζει στο εξωτερικό. «Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ απαιτούν αλήθεια και δικαιοσύνη», έγραψε ο χρήστης ΚΥ στην ενότητα σχολίων αυτής της εκστρατείας.

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε επτά πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, έχει συγκλονίσει το Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαφθοράς, καθώς η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν.

Η τύχη 150 ατόμων αγνοείται ενώ τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να αποτρέψουν τυχόν επεισοδιακές διαμαρτυρίες, ανάλογες με τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που συγκλόνισαν το Χονγκ Κονγκ το 2019 και οδήγησαν στην επιβολή νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς επίδοξους ταραξίες να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν την καταστροφή για να αναστατώσουν το Χονγκ Κονγκ: «Όποιες μεθόδους κι αν χρησιμοποιήσετε, σίγουρα θα λογοδοτήσετε και θα τιμωρηθείτε αυστηρά βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ και του Διατάγματος για τη Διαφύλαξη της Εθνικής Ασφάλειας».

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις σε σχέση με την χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενη διαφθορά και χρήση επικίνδυνων υλικών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο συγκρότημα πολυκατοικιών Wang Fuk Court.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο η αστυνομία επισημαίνει πως ενδέχεται να εντοπιστούν κι άλλα πτώματα στα κατεστραμμένα κτίρια τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο δεν εντόπισαν άλλα πτώματα, διέσωσαν όμως τρεις γάτες και μια χελώνα, όπως ανέφερε χθες εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε επτά από τις οκτώ 32ώροφες πολυκατοικίες του συγκροτήματος. Γύρω από τα κτίρια υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο πλέγμα, ενώ είχαν καλυφθεί με μονωτικό αφρό για τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, δεν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού στο συγκρότημα Wang Fuk Court, που στέγαζε περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Η πυρκαγιά ήταν η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκες.

Ένοικοι του Wang Fuk Court είχαν εκφράσει πέρυσι ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργασίες ανακαίνισης, αλλά οι τοπικές αρχές τους είχαν καθησυχάσει πως ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός».