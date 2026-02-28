Το Ιράν ζητά κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν αναφέρουν ότι 201 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 747 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναφέρει 94 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου που τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα και άλλων που επλήγησαν από τις εκρήξεις.

Η οργάνωση ανέφερε ότι έχει παράσχει ιατρική περίθαλψη σε 89 τραυματίες σε ελαφρά κατάσταση μέχρι στιγμής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν σήμερα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο απαντά με ομοβροντίες πυραύλων στην περιοχή, που συγκλονίζεται από πολυάριθμες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι για γενικότερη ανάφλεξη.

«Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, καλώντας τον να «καταλάβει την εξουσία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι κύριοι σύμβουλοί του παρακολουθούν «από κοντά» την κατάσταση από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

{https://www.youtube.com/watch?v=FVGOTNCeKgg}

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, αυτή η στρατιωτική επιχείρηση είναι «χωρίς προηγούμενο» και «εντελώς άλλης κλίμακας» από εκείνη του Ιουνίου 2025, όταν το Ισραήλ είχε εξαπολύσει επίθεση προκαλώντας ένα πόλεμο δώδεκα ημερών.

«Εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι» επλήγησαν αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος έκανε λόγο για «την εξόντωση» υψηλόβαθμων ιρανών αξιωματούχων, ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιβεβαιώσει κάνενα θάνατο ηγέτη.

Η ιρανική κυβέρνηση έστειλε μηνύματα SMS καλώντας τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, στην οποία σημειώθηκαν το πρωί πολλές εκρήξεις.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, τουλάχιστον 85 άνθρποωι σκοτώθηκαν σε ένα σχολείο θηλέων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που επικαλέσθηκε τοπικό αξιωματούχο.

Το Ιράν ζητά κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Στο μεταξύ, η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ στη Βιέννη ζήτησε σήμερα από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «τη διεξαγωγή έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης» μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, αμφισβητώντας το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η ιρανική αντιπροσωπεία «ζήτησε, σε επιστολή που απηύθυνε στον Ραφαέλ Γκρόσι (τον πρόεδρο του ΔΟΑΕ), τη διεξαγωγή έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου των κυβερνητών του ΔΟΑΕ», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί, οι ειδεχθείς απειλές και οι κατακριτέες ενέργειες των επιτιθέμενων σε βάρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν που προορίζεται για μη στρατιωτική χρήση θα πρέπει να εξεταστούν αμέσως από το Συμβούλιο», πρόσθεσε.