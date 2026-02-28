Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ, οι δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή.

Επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές προς τούτο.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» είπε επίσης ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε επαφή με πλοία υπό Ελληνική σημαία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο και φροντίζουν ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqrw739pujt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}