Πυκνές στήλες καπνού υψώνονται στον ουρανό της περιοχής.

Νέα βίντεο δημοσιεύτηκαν από το χτύπημα του Ιράν με drone, στο Ντουμπάι.

Επίσης, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Ντουμπάι και ότι μια πυκνή στήλη καπνού υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματισθούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Εξάλλου το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.

Eκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Κίνας, της Ρωσίας, της Κολομβίας και του Μπαχρέιν στις 16.00 (ώρα Ν. Υόρκης) μετά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Μπαχρέιν εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινές διπλωματικές πηγές, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς συντονίζονται και προετοιμάζονται για την επείγουσα συνεδρίαση.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, αναφέρουν ισραηλινές διπλωματικές πηγές, θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην επείγουσα συνεδρίαση και θα διευκρινίσει ότι «το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, ενωμένο και αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες του έναντι οποιασδήποτε υπαρξιακής απειλής. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ ένα ιρανικό πυρηνικό κράτος».

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την σημερινή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

«Η χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα επακόλουθα αντίποινα του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή υπονομεύουν την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» ανέφερε.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι «ο χάρτης απαγορεύει ρητά την απειλή χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών».

Ο κ. Γκουτέρες έκανε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση της έντασης.

«Εάν αυτό δεν γίνει, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση με σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες και την περιφερειακή σταθερότητα. Ενθαρρύνω θερμά όλα τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης «ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Χάρτης αποτελεί τη βάση για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού, η Άλισον Χαρτ.