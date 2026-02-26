Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες που πλήττουν την νοτιοανατολική Βραζιλία.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 13 αγνοούμενων μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την νοτιοανατολική Βραζιλία, με τις Αρχές να προχωρούν σε νέες εκκενώσεις περιοχών.

Σύμφωνα με πηγές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 55, ενώ πάνω από 5.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις σαρώνουν τη Juiz de Fora στη Βραζιλία, προκαλώντας πλημμύρες, καταστροφές σε κατοικίες και ανθρώπινες απώλειες. Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, νέος κύκλος έντονων βροχών οδήγησε σε υπερχείλιση δρόμων και περαιτέρω κατολισθήσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο.

Κάτοικοι περιγράφουν δραματικές στιγμές. Ο 35χρονος Λουίς Οτάβιο Σόουζα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του έπειτα από σύσταση της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι κατολισθήσεις στο φαράγγι της περιοχής συνεχίζονται. Ο ανιψιός του παραμένει αγνοούμενος. Στη συνοικία Πάρκο Μπουρνιέρ, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές, έχουν καταγραφεί 12 νεκροί και 8 αγνοούμενοι, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για σκηνές πανικού.

Στην περιοχή Τρες Μοΐνιος, τρία σπίτια που είχαν εκκενωθεί καταπλακώθηκαν από νέες κατολισθήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Πολλοί κάτοικοι επέστρεψαν προσωρινά στις εστίες τους για να περισώσουν προσωπικά αντικείμενα και κατοικίδια, βουτηγμένοι στη λάσπη.

Συγκλονιστική είναι και η προσπάθεια διάσωσης ζώων. Η εθελόντρια κτηνίατρος Μαρίνα Σόουζα, μέλος ομάδας διάσωσης σε φυσικές καταστροφές, ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι έφυγαν άρον-άρον χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα κατοικίδιά τους, με τους διασώστες να επιχειρούν να τα εντοπίσουν στα συντρίμμια και να τα επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Τα μετεωρολογικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Από την Κυριακή έως την Τρίτη καταγράφηκαν 229,2 χιλιοστά βροχής, ενώ συνολικά για τον μήνα η βροχόπτωση έφτασε τα 579 χιλιοστά – ποσοστό 240% υψηλότερο από τον μέσο όρο Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Instituto Nacional de Meteorologia.

Ο διακεκριμένος Βραζιλιάνος μετεωρολόγος Carlos Nobre επισημαίνει ότι, αν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα υπήρχαν πάντα, η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την ενέργεια στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας τα φαινόμενα συχνότερα και πιο έντονα.

Η κατάσταση στη Juiz de Fora παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και τους κατοίκους να αγωνιούν για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.