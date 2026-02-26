Το drone «πιθανότατα προερχόταν από τη Ρωσία», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν ένα drone κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Πιθανότατα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν ρωσικό, δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας, Παλ Γιόνσον.

Το drone εντοπίστηκε χθες, Τετάρτη, σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το γαλλικό αεροπλανοφόρο, σε σουηδικά χωρικά ύδατα. «Το σουηδικό σύστημα λειτούργησε άψογα και αυτό (το περιστατικό δεν διέκοψε τις επιχειρήσεις επί του πλοίου», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του γαλλικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, Γκιγιόμ Βερνέ.

Αργότερα, ο Σουηδός υπουργός Άμυνας, Παλ Γιόνσον, δήλωσε στο STV πως το drone «πιθανότατα προερχόταν από τη Ρωσία, καθώς υπήρχε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή», εκείνη την ώρα.

Το περιστατικό συνέβη στο στενό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε, όπου είχε αγκυροβολήσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο, ανέφερε ανακοίνωση των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων. «Ένα σκάφος του σουηδικού ναυτικού παρατήρησε ένα ύποπτο drone κατά τη διάρκεια περιπολίας». Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις «έλαβαν αντίμετρα» για να εμποδίσουν το drone, προτού χάσουν την επαφή με αυτό.

Το «Charles de Gaulle» και η ομάδα κρούσης του ήταν στο λιμάνι του Μάλμε, προτού συμμετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Η ομάδα κρούσης «είναι εφοδιασμένη με τα δικά της συστήματα προστασίας, αλλά όταν μπαίνει σε χωρικά ύδατα εταίρου, όπως σε αυτή την περίπτωση, τίθεται υπό την προστασία της χώρας που το φιλοξενεί», σημείωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού επιτελείου.

Πηγή: Le Monde/ AFP