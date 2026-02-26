Μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Βικτόρια Πλζεν στη Τσεχία για τον δεύτερο αγώνα των play-offs του Uefa Europa League.

Οι «πράσινοι», σε ένα ματς που έφτασε μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι, διατήρησε τη ψυχραιμία του και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση για τη φάση των 16.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ανδρέα Τετέι, ενώ στο 62΄ ο Σπάτσιλ έφερε το ματς στα ίσα. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στον έξτρα χρόνο, καθώς το πρώτο ματς στην Αθήνα είχε λήξει 2-2.

Στην παράταση ο Παναθηναϊκός έχασε σημαντική ευκαιρία να κλειδώσει τη πρόκριση με τον Πελίστρι, ενώ στο 105' ο Χάβι Ερνάντεθ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας το τριφύλλι με 10 παίκτες.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Σουαρέ στάθηκε μοιραίος για τους Τσέχους στέλνοντας τη μπάλα άουτ, ενώ ο Λαφόντ απέκρουσε πέναλτι του Μέμιτς. Την εκτέλεση που έδωσε την πρόκριση ανέλαβε ο Πάντοβιτς, κάνοντας το 4-3.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει αύριο (27/2) τους αντιπάλους του, που θα είναι η Μίντιλαντ ή η Ρεάλ Μπέτις.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Γιέμελκα (46΄ Αντού), Σπάτσιλ (83΄ Σόϊκα), Σουαρέ, Τσερβ (82΄ Βαλέντα), Χροβόβσκι, Λάντρα (100΄ Πανός), Βισίνσκι, Λαουάλ (81΄ Βύντρα)

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόντ, Τουμπά (91΄ Ερνάντεθ), Ίγκνασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σάντσεζ (109΄ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας (90΄ Τσέριν), Ταμπόρδα (76΄ Πελίστρι), Ζαρουρί (46΄ Τζούρισιτς), Τετέι (116΄ Πάντοβιτς)