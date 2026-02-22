Το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των Κρητικών.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει απόψε (22/02) τoν Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 22η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για πρώτη φορά φέτος καθώς το ματς του πρώτου γύρου είχε αναβληθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πάγκο του ΟΦΗ κάθεται ο Χρήστος Κόντης, που απομακρύνθηκε από το «τριφύλλι» για να έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Για τους Κρητικούς, αμφίβολοι είναι οι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Χουάν Νέιρα ενώ επιστρέφει ο Σενγκέλια.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους Ντέσερς, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Κώτσιρα.