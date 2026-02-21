Ναυαγεί η σχετική πρωτοβουλία της Χαριλάου Τρικούπη.

Η απόφαση της Κουμουνδούρου είναι οριστική: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει μέρος στα «τραπέζια διαλόγου» που προγραμματίζει το ΠΑΣΟΚ στο περιθώριο του Συνεδρίου του - τό 'πε δημοσίως και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Δεν μπορούσε φυσικά να γίνει αλλιώς. Αν συμμετείχε θα μετέτρεπε τον εαυτό του σε ...συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνει κανένα περιθώριο για προεκλογικές συνεργασίες.

Από τη στιγμή που δεν θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο πως το ίδιο θα πράξει και η Νέα Αριστερά.

Συνεπώς τραπέζια διαλόγου με κόμματα στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρξουν.

Εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς πάντως θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Πράγμα αυτονόητο...

Β. Σκ.