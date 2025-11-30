Ο πρωθυπουργός δείχνει να ζει σε άλλη Ελλάδα-Λίγο μετά το μήνυμα τα επεισόδια στον Θεσσαλικό κάμπο!

Σαν να έχει χάσει την επαφή του με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μοιάζει το Μαξίμου.

Τα μηνύματα που δημοσιοποιεί κάθε Κυριακή ο πρωθυπουργός, πολλές φορές πριν καν τελειώσουν οι Εκκλησίες, θα μείνουν στην ιστορία ως ...ανέκδοτα! Μια απολύτως πλαστή εικόνα, ένα success story (ιστορία επιτυχίας) που συνήθως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως, ακόμα και εντός του πλαισίου του κυβερνητικού αφηγήματος, λίγο μετά αναγκάστηκε να βγει το υπουργείο Οικονομικών και να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση για το θέμα των ενοικίων. Ή ότι αμέσως μετά το κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη ακολούθησαν τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, που απέδειξαν πως η κυβέρνηση -που είναι τόσο καλή στην επικοινωνία και ...διαθέτει πολιτικά αντανακλαστικά- δεν έχει καταλάβει την οργή των αγροτών! Αν είχαν πάρει πάρει ...εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ (κάποια μέσα ενημέρωσης, πιο ...γαλαντόμα, κάνουν λόγο για 1,7 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και αυτά που είναι προγραμματισμένα για όλο το ...2026!) γιατί να αναμετρώνται κορμί με κορμί στις εθνικές οδούς με τα ΜΑΤ;

Το ερώτημα είναι γιατί παρατηρείται αυτή η έλλειψη ενσυναίσθησης από την κυβέρνηση; Είναι αλαζονεία λόγω έλλειψης αντιπάλου, είναι αμηχανία γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, είναι αποξένωση από την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού;

Δύσκολη η απάντηση, αναζητείται...