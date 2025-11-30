Μόνο για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 12 δισ. ευρώ.

Σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό πλαίσιο φορολογικών και οικονομικών υποχρεώσεων εισέρχονται εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2025, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μόνο για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 12 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό θεωρείται ενδεικτικό τόσο της συμμόρφωσης των φορολογουμένων όσο και της συγκέντρωσης πληρωμών προς το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, μια τάση που έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Παρά τη θετική εικόνα στα έσοδα, το φορολογικό ημερολόγιο παραμένει απαιτητικό. Η πέμπτη δόση του φόρου εισοδήματος και η ένατη δόση του ΕΝΦΙΑ έπρεπε να εξοφληθούν έως τις 28 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου λήγουν η έκτη και τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος, η τελική καταβολή του ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων παραμένει η βασική δικλίδα ασφαλείας. Η ένταξη προβλέπει επιτόκιο που φθάνει έως 5,84%, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται σημαντικά.

Στο πεδίο των κοινωνικών ενισχύσεων, ξεχωρίζει η επικείμενη πρώτη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στις 23 Δεκεμβρίου. Περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Το ποσό της προκαταβολής μπορεί να φθάσει έως το 60% του συνολικού επιδόματος, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής και της επόμενης θερμαντικής περιόδου.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν καθοριστική και για μια σειρά άλλων επιδομάτων. Το επίδομα ενοικίου, που φθάνει έως τα 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, καταβλήθηκε αυτόματα στους δικαιούχους, προκαλώντας όμως αντιδράσεις διότι τα ποσά ήταν ισχνά. Την ίδια στιγμή, στις 24 Νοεμβρίου καταβλήθηκε και το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους. Παρά την οικονομική ανάσα που πρόσφερε, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από όσους αποκλείστηκαν λόγω εισοδηματικών ή ηλικιακών κριτηρίων, αλλά και εξαιτίας της κατοχής υψηλής ακίνητης περιουσίας.