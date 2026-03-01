Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε ανάρτησή του.

Η επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός: «Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα», ενώ δηλώνει επίσης πως «συνεχίζω τις επαφές με ηγέτες της περιοχής, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις».

Σε αυτό που στέκεται περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης είναι πως «απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία και τη στήριξή τους, ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους», ενώ καταλήγει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα: «Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».

Αναφερόμενος στη χθεσινή «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα στις οικογένειες των θυμάτων, που ζουν κάθε μέρα με την απώλεια των ανθρώπων τους. Ο χρόνος δεν απαλύνει τέτοιες πληγές. Απλώς τις μετατρέπει σε σιωπηλή, καθημερινή δοκιμασία» και πρόσθεσε: «Για την κοινωνία συνολικά, η απαίτηση παραμένει σταθερή: πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Η δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου αποτελεί ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

