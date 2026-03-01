Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρίσκονται και Έλληνες που ταξίδευαν είτε προς χώρες της Μέσης Ανατολής είτε μέσω των μεγάλων αυτών κόμβων για προορισμούς στην Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία.

Εκατοντάδες Έλληνες ταξιδιώτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χώρες του Κόλπου, καθώς το κύμα αεροπορικής αναστάτωσης που προκάλεσαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχει παραλύσει τις πτήσεις στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.

Το εκτεταμένο κλείσιμο εναέριων χώρων οδήγησε στο προσωρινό «λουκέτο» βασικών διεθνών κόμβων, όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και η Ντόχα, προκαλώντας αλυσιδωτές ακυρώσεις και καθυστερήσεις που επηρεάζουν χιλιάδες επιβάτες από και προς την Ευρώπη, ανάμεσά τους και πολλούς Έλληνες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής επλήγησαν από ιρανικά αντίποινα. Στο Ντουμπάι καταγράφηκαν ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο και στο ξενοδοχείο Burj Al Arab, με αναφορές για τραυματίες, ενώ στο Αμπού Ντάμπι οι αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και επτά τραυματίες μετά από περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο Ζαγιέντ.

Σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, χώρες όπως το Ιράν, το Ισραήλ, το Κατάρ, η Συρία, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοινώθηκε «μερικό και προσωρινό» κλείσιμο, με αποτέλεσμα να μη σημειώνεται καμία πτητική δραστηριότητα πάνω από τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών της περιοχής, όπως οι Emirates, Qatar Airways και Etihad, οι οποίες καθημερινά μεταφέρουν δεκάδες χιλιάδες επιβάτες μέσω των συγκεκριμένων αεροδρομίων.

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρίσκονται και Έλληνες που ταξίδευαν είτε προς χώρες της Μέσης Ανατολής είτε μέσω των μεγάλων αυτών κόμβων για προορισμούς στην Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία. Πολλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με αιφνιδιαστικές ακυρώσεις, πολύωρες αναμονές στα αεροδρόμια ή αναγκαστικές επιστροφές στις πόλεις αναχώρησης, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα στοιχεία της εταιρείας Cirium δείχνουν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν το Σάββατο σε χώρες της Μέσης Ανατολής ακυρώθηκαν, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες καθυστερήσεις και χιλιάδες ακυρώσεις. Πολλά αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα αναγκάστηκαν να εκτραπούν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως της Αθήνας, της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, ή να επιστρέψουν πίσω, αυξάνοντας την ταλαιπωρία των επιβατών.

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς τα αεροσκάφη αναγκάζονται να αλλάζουν διαδρομές για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια των πτήσεων και το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, καλούν τους ταξιδιώτες να ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση των πτήσεών τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες δωρεάν αλλαγών ή επανακρατήσεων, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια η διεθνής αεροπλοΐα.