Όταν εμφανίστηκε δημόσια τον Οκτώβριο του 2024, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έστειλε ένα μήνυμα: το Ισραήλ «δεν θα κρατήσει πολύ», δήλωσε σε χιλιάδες υποστηρικτές του σε τζαμί της Τεχεράνης. Δεκαεπτά μήνες αργότερα, ο Χαμενεΐ αντιμετώπισε την τελική του αναμέτρηση και πλέον είναι νεκρός.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ «δεν είναι πλέον μαζί μας», ενώ λίγες ώρες αργότερα, μετά από ανάλογους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η στρατηγική κατάρρευση

Όπως γράφει ο Guardian, ο Χαμενεΐ βρισκόταν ήδη σε δυσχερή θέση από τον Οκτώβριο του 2024. Η δολοφονία του Χασάν Νασράλα της Χεζμπολάχ ήταν ένα προσωπικό πλήγμα για τον ίδιο, ενώ η ισραηλινή αεροπορική επίθεση του περασμένου Ιουνίου αποκάλυψε την αδυναμία της ιρανικής αεράμυνας.

Γιος ενός ταπεινού κληρικού από τη Μασχάντ, ο Χαμενεΐ γαλουχήθηκε με τις παραδόσεις του σιιτικού Ισλάμ και τις ριζοσπαστικές ιδέες του Αγιατολάχ Χομεϊνί τη δεκαετία του '60.

Παρόλο που ήταν λάτρης της δυτικής λογοτεχνίας (Τολστόι, Στάινμπεκ), ήταν εμποτισμένος με αντιαποικιοκρατική ιδεολογία και αντιδυτικό αίσθημα.

Μετά την επανάσταση του 1978, ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία και το 1989, μετά τον θάνατο του Χομεϊνί, επιλέχθηκε ως διάδοχός του.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, ενίσχυσε την παρέμβασή του στο κράτος, χρησιμοποιώντας τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) ως την «καρδιά» του καθεστώτος. Εξόντωσε αντιπάλους στο εσωτερικό και καταδίωξε διαφωνούντες στο εξωτερικό, ακολουθώντας πάντα μια στρατηγική προώθησης των άκαμπτων αρχών του μέντορά του.

Στο εσωτερικό, ο Χαμενεΐ αντιμετώπισε κύματα διαμαρτυριών με βίαιη καταστολή, στοχεύοντας γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και θρησκευτικές μειονότητες. Στο εξωτερικό, η επένδυσή του στον «Άξονα της Αντίστασης» (Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι) κατέρρευσε υπό το βάρος των ισραηλινών επιθέσεων και της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2025.

Η CIA εκτιμά ότι ο θάνατος του Χαμενεΐ πιθανότατα θα φέρει στην εξουσία ακόμα πιο σκληροπυρηνικές ιδέες. Η μακρά καριέρα του έφτασε στο τέλος της, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες και τις προκλήσεις που αφήνει πίσω του. Η «βάναυση ισορροπία» του Χαμενεΐ φαίνεται πως τελείωσε.

