«Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», έγραψε ο Ρεζά Παχλαβί στο X. «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει», πρόσθεσε.

Με τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες Σάββατο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», δήλωσε ο γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, ο Ρεζά Παχλαβί.

«Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», έγραψε ο Ρεζά Παχλαβί στο X. «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει», πρόσθεσε.

Ο Ρεζά Παχλαβί, που αυτοπαρουσιάζεται ως προσωπικότητα της μετάβασης στο Ιράν, ζήτησε από τους Ιρανούς «να παραμείνουν σε εγρήγορση» προς το παρόν. «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά», τόνισε.

Σε άρθρο του στην Washington Post ο Ρεζά Παχλαβί ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ χθες εναντίον του Ιράν και επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης εξουσίας.

{https://www.youtube.com/shorts/Bd4d2YmZu2w}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διευκρίνισε ωστόσο ότι θα πρόκειται απλώς για μεταβατικό ρόλο, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε καθώς κάποιοι φοβούνται ότι επιδιώκει να επαναφέρει τη μοναρχία στο Ιράν.

«Πολλοί Ιρανοί, συχνά με κίνδυνο τη ζωή τους, μου έχουν ζητήσει να ηγηθώ αυτής της μετάβασης. Εντυπωσιάζομαι από το θάρρος τους και ανταποκρίθηκα στην έκκλησή τους», έγραψε ο γιος του σάχη.

«Ο δρόμος μας θα είναι διαφανής: θα συνταχθεί νέο Σύνταγμα που θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες εκλογές υπό διεθνή εποπτεία. Oταν οι Ιρανοί ψηφίσουν, η μεταβατική κυβέρνηση θα διαλυθεί», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Παχλαβί, όλες οι ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές, κυρίως στον διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας, όπως και ότι στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και την ανάγκη για «ατομικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών».

Ρεζά Παχλαβί: Ποιος είναι ο κληρονόμος του περσικού θρόνου

Ο ίδιος βρίσκεται εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Ο πατέρας του, ο Σάχης του Ιράν, ήταν τόσο μισητός που εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν το 1979, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την εξουσία.

Γεννημένος το 1960, η γέννηση του Παχλαβί ήταν μια στιγμή εθνικής σημασίας, με αναφορές για πλήθος κόσμου που παρατάσσονταν στους δρόμους για χιλιόμετρα μεταξύ του νοσοκομείου και του βασιλικού παλατιού για να γιορτάσουν την άφιξη του διαδόχου του θρόνου του Ιράν.

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ο Σάχης του Ιράν, είχε επιτέλους αποκτήσει έναν γιο που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είχε το δικαίωμα να τον διαδεχθεί ως βασιλιά.

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί είχε προηγουμένως βιώσει δύο ανεπιτυχείς γάμους - πρώτα με την πριγκίπισσα Φαουζία της Αιγύπτου και αργότερα με τη Σοράγια Εσφαντιάρι. Αν και αγαπούσε βαθιά τη Σοράγια, η απουσία διαδόχου οδήγησε στον χωρισμό τους. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τη Φαράχ Ντίμπα, ελπίζοντας ότι θα του γεννούσε έναν γιο που θα κληρονομούσε κάποτε το ιρανικό στέμμα.

Η ιστορία και η πολιτική, ωστόσο, πήραν απροσδόκητη τροπή. Το 1978, ο πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά εγκατέλειψε την πατρίδα του για να παρακολουθήσει σχολή πιλότων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας του εγκατέλειψε το Ιράν κατά την έναρξη αυτού που έγινε γνωστό ως «Ισλαμική Επανάσταση».

Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, η Ιρανική Επανάσταση θριάμβευσε, το μοναρχικό σύστημα κατέρρευσε και ο ίδιος ο Σάχης πέθανε στην εξορία λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα.

Με τον θάνατο του Σάχη, η ευθύνη μεταφέρθηκε στον μεγαλύτερο γιο του. Στα 21α γενέθλιά του, ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος μέχρι τότε υπηρετούσε ως διάδοχος του θρόνου, δήλωσε την «ετοιμότητά του να αναλάβει τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις του ως νόμιμος βασιλιάς του Ιράν».

Ο Ρεζά Παχλαβί ταξίδεψε στο Τέξας σε ηλικία 17 ετών, λίγο πριν από την ιρανική επανάσταση, για να υποβληθεί σε στρατιωτική εκπαίδευση πιλότου. Ολοκλήρωσε μαθήματα που τον καθιστούσαν ικανό να πετάξει μαχητικά αεροσκάφη.

Μετά την επανάσταση, άρχισε να σπουδάζει πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, αλλά ταξίδεψε στο Κάιρο κατά τη διάρκεια της ασθένειας του πατέρα του για να παραμείνει με την οικογένειά του. Αργότερα απέκτησε το πτυχίο του μέσω αλληλογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Μετά τον θάνατο του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί αναδείχθηκε ως η πιο εξέχουσα φιγούρα της αντιπολίτευσης μεταξύ των μοναρχικών. Αργότερα δήλωσε ότι είχε δημιουργήσει μια εξόριστη κυβέρνηση.

Αν και η παρουσία του στην πολιτική σκηνή ήταν περιορισμένη για πολλά χρόνια, ο Ρέζα Παχλαβί δεν αποσύρθηκε ποτέ εντελώς από την πολιτική δραστηριότητα. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των μοναρχικών για την επιστροφή του στο Ιράν και την αποκατάσταση του θρόνου.