Την Τρίτη εισάγεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο και αναζητούνται 200 βουλευτές να το υπερψηφίσουν.

Την Τρίτη εισέρχονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια οι διατάξεις για την ψήφο των ομογενών και αναζητούνται 200 βουλευτές προκειμένου να τις υπερψηφίσουν.

Η διάταξη για την επιστολική ψήφο ή θα συγκεντρώσει 200 και θα ισχύει από τις επόμενες εκλογές ή ...πάπαλα!

Η διάταξη για την τριεδρική περιφέρεια εξωτερικού αν υπερψηφιστεί αλλά δεν συγκεντρώσει 200 ψήφους θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογικές περιφέρειες.

Η επιστολική ψήφος θα ψηφιστεί από τους 156 βουλευτές της ΝΔ και τους 32 του ΠΑΣΟΚ, σύνολο δηλαδή 188. Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος εκφράζει την αισιοδοξία ότι θα την ψηφίσουν και οι 5 της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναζητούνται 7 ψήφοι από τους ανεξάρτητους. Με δεδομένο ότι 2-3 βουλευτές πρώην των «Σπαρτιατών» που ψηφίζουν πάντα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία εκτιμάται ότι θα υπερψηφίσουν, τότε η υπερψήφιση θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βεβαία. Να σημειώσουμε εδώ ότι κατηγορηματικά αντίθετο είναι το ΚΚΕ, ενώ αμφίβολη είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αντίθεση με τη διάταξη για την επιστολική ψήφο μοιάζει πολύ δύσκολο να ψηφιστεί η διάταξη για την τριεδρική περιφέρεια εξωτερικού καθώς δεν δείχνει να την υπερψηφίζουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπερψηφιστεί όμως από τη Νέα Δημοκρατία και θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εννοείται ότι πολιτικά και εκλογικά οι διατάξεις ευνοούν απολύτως τη Νέα Δημοκρατία που έχει στα χέρια της τον κρατικό μηχανισμό και την εύνοια της Εκκλησίας, ενώ από την Ευρώπη θα κερδίσουν και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.