Το μπαλάκι στην αντιπολίτευση επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που καταθέτει σύντομα ώστε οι απόδημοι να μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο.

Το νομοσχέδιο απαιτεί 200 ψήφους προκειμένου να εφαρμοστεί στις εκλογές του 2027. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορεί να εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εθνικές εκλογές.

Σε ποια κόμματα ποντάρει η κυβέρνηση

Η Ν.Δ. ποντάρει στην πιθανή στήριξη κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του Ν. Ανδρουλάκη και δευτερευόντως στην στήριξη κομμάτων όπως του Στέφανου Κασσελάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που έχουν εκφραστεί θετικά κατά καιρούς για το συγκεκριμένο θέμα.

«Αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνήσει τότε Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνουν 189 ψήφους. Θα μας λείπουν μόνον άλλες 11 ψήφοι» υποστηρίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού που θέλουν να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Ίσως επειδή πιστεύουν ότι δύσκολα η αντιπολίτευση θα θελήσει να εκτεθεί στα μάτια των απόδημων.

Κίνητρο για τα τρία πρώτα κόμματα

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γυρίσουν την πλάτη στους Έλληνες του εξωτερικού. Ειδικά τα τρία πρώτα κόμματα,που θα έχουν την δυναμική να εκλέξουν απόδημο βουλευτή» σχολίασε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας διευκρινίζοντας, ότι οι αλλαγές στο εκλογικό νόμο για τους απόδημους δεν πρόκειται να αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πρώτο αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ. «Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί σε οτιδήποτε ενισχύει την αντιπροσώπευση και τη συμμετοχή των αποδήμων. Αρκεί να σέβεται την λαϊκή ετυμηγορία και να σέβεται το εκλογικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς χωρίς να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του. Κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως διέρρεαν ότι αν το νομοσχέδιο δεν κρύβει παγίδες, δεν έχουν λόγο να μην το ψηφίσουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε από επιφυλακτικός μέχρι αρνητικός στο κυβερνητικό εγχείρημα ενώ για «μια αντιδραστική τομή, που θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου και συνολικά του αδιάβλητου των εκλογών» έκανε λόγο το ΚΚΕ.

Την Πέμπτη θα γίνει η πρώτη διακομματική κρούση, αφού ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος έχει καλέσει εκπροσώπους από όλα τα κόμματα.

Να μεγαλώσει την εκλογική δεξαμενή της επιθυμεί η Ν.Δ

Προφανώς η Ν.Δ. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία της θα μετρήσει στην κάλπη υπέρ της. Κυρίως επειδή έχει ισχυρά ερείσματα στον απόδημο ελληνισμό και διότι παίρνει εκείνη την νομοθετική πρωτοβουλία.

Ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν το μέγεθος του οφέλους, που μπορεί να αποκομίσει η Ν.Δ. από την επιστολική ψήφο των ομογενών δεδομένου, ότι στις ευρωεκλογές που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δεν παρατηρήθηκε τσουνάμι συμμετοχής. Τώρα η κυβέρνηση πιστεύει ότι η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πρώτον, επειδή πρόκειται για εθνικές εκλογές και δεύτερον, διότι θα δημιουργηθεί μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων π.χ. από τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία.

Τριεδρική εκλογική Περιφέρεια Αποδήμων

Γεγονός είναι, ότι τις πρώτες ώρες από την προαναγγελία της κυβέρνησης προκλήθηκε μεγάλη σύγχυση σχετικά με το πώς θα εκλέγονται οι απόδημοι βουλευτές. Αιτία, η γενική αναφορά του πρωθυπουργού στην δημιουργία νέας εκλογικής Περιφέρεια Αποδήμων.

Οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι θα δημιουργηθεί κοινό ψηφοδέλτιο αποδήμων από το οποίο κάθε ομογενής θα ψηφίζει τον υποψήφιο της αρεσκείας του ανεξάρτητα από το αν ανήκει στο κόμμα, που έχει ψηφίσει ή σε άλλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η νέα τριεδρική Περιφέρεια Αποδήμων θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά, που έχουν όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες. Κάθε κόμμα θα διαμορφώσει το δικό του ψηφοδέλτιο, το οποίο θα αποτελείται από 5 υποψήφιους βουλευτές, που θα είναι Έλληνες του εξωτερικού. Οι πρώτες σκέψεις είναι η αντιπροσωπευτικότητα να ορισθεί ως εξής: Ένας υποψήφιος από τις ΗΠΑ, ένας υποψήφιους από την Αυστραλία και τρεις υποψήφιοι από την Ευρώπη.

Σταυρός σε κόμμα και έναν υποψήφιο απόδημο

Κάθε απόδημος που θέλει να ψηφίσει με επιστολική ψήφο θα μπορεί να διαλέγει το κόμμα της αρεσκείας του και να σταυρώνει έναν από τους πέντε υποψηφίους από την εκλογική Περιφέρεια Αποδήμων του συγκεκριμένου κόμματος.

Μέχρι τώρα κάθε κόμμα ήταν υποχρεωμένο να περιλαμβάνει έναν υποψήφιο από τον απόδημο Ελληνισμό στις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας με τον συνολικό αριθμό εδρών για τους βουλευτές Επικρατείας να φθάνει τους 15. Τώρα από την στιγμή που θα υπάρξει ειδική εκλογική Περιφέρεια ομογενών ο αριθμός των βουλευτών Επικρατείας θα ξαναπέσει στους 12.

Ενώ έχει σημασία ότι ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το όριο εισόδου (3%) για ένα κόμμα στη βουλή.