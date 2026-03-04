Δεν θα τεθεί σε ισχύ στις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά στις επόμενες.

Οριακά, με 201 θετικές ψήφους, ξεπέρασε το όριο των 200 «ναι» η διάταξη για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού. Η ρύθμιση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με τη στήριξη βουλευτών από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, έπειτα από ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Μετά την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει «παρών», η υπερψήφιση της διάταξης κρεμόταν κυριολεκτικά από μία κλωστή. Συνολικά, 62 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 33 δήλωσαν «παρών».

Σε ό,τι αφορά τη διάταξη για τον χρόνο έναρξης ισχύος της επιστολικής ψήφου, αυτή εγκρίθηκε με 202 ψήφους υπέρ, 88 κατά και 6 «παρών». Παράλληλα, η πρόβλεψη για τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων πέρασε με απλή πλειοψηφία 162 βουλευτών, ενώ 133 την καταψήφισαν και ένας δήλωσε «παρών».

Καθώς η βασική ρύθμιση δεν συγκέντρωσε αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών στη σχετική πρόβλεψη εφαρμογής της, δεν θα τεθεί σε ισχύ στις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά στις επόμενες. Με νομοτεχνική βελτίωση του Θεόδωρος Λιβάνιος διευκρινίζεται ότι η τριεδρική περιφέρεια αποδήμων θα ενεργοποιηθεί 18 μήνες μετά την επόμενη προσφυγή στις κάλπες.

