«Καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να εκκινεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως υπογράμμισε, η στρατιωτική παρουσία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα, με στόχο την προστασία του ελληνισμού και ιδιαίτερα του Κυπριακού ελληνισμού.

«Καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να εκκινεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά διαδραματίσει αποσταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, ωστόσο επισήμανε πως οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ ή το Ιράν χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σχολιάζοντας δήλωση του πρωθυπουργού ότι ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα έχει ούτε νικητές ούτε ηττημένους, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Συμφωνούμε. Να το πείτε όμως και στους υπουργούς σας που πανηγυρίζουν».

Αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επισήμως αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σχετικά με το Κράτος Δικαίου, με αφορμή τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να υπάρξει πλήρης και αναλυτική συζήτηση, καλώντας τον πρωθυπουργό να αποδείξει ότι δεν είχε προσωπική εμπλοκή στις παράνομες παρακολουθήσεις.

Μάλιστα, με αιχμηρό ύφος σχολίασε το χρονικό σημείο της πρωτοβουλίας, λέγοντας: «Δεν καταθέτουμε σήμερα την πρότασή μας ως… δώρο επειδή έχετε γενέθλια, αλλά επειδή αναμέναμε την απόφαση της Δικαιοσύνης. Χρόνια σας πολλά κύριε Μητσοτάκη, να είστε καλά».

Στήριξη στην επιστολική ψήφο των αποδήμων

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει ανεπιφύλακτα την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού, χαρακτηρίζοντάς την θετικό και αναγκαίο εργαλείο.

Παράλληλα, διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τη δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων. Όπως πρότεινε, η επιστολική ψήφος μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, διατηρώντας το ισχύον σύστημα εκλογής μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας, ενώ το ζήτημα της ξεχωριστής περιφέρειας θα μπορούσε να επανεξεταστεί μετά τις εκλογές, βάσει της συμμετοχής των αποδήμων.

«Ας μην παίζουμε μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήμων», κατέληξε.