Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα την στιγμή που η καθίζηση συνέβη έξω από σχολείο.

Σοκαριστική στιγμή σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Βελισσαρίου, έξω από το 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, όταν το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά, δημιουργώντας μία μεγάλη τρύπα και βυθίζοντας ένα όχημα του τομέα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr το όχημα του «έπεσε» μέσα στην τρύπα είναι μια σκούπα εργοταξίου και βυθίστηκε σε βάθος περίπου τριών μέτρων. Ευτυχώς, ο χειριστής δεν τραυματίστηκε, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς. Τα αίτια της καθίζησης παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχωρούν σε αυτοψία και αξιολόγηση της σταθερότητας του εδάφους στην περιοχή.