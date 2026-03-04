Ο χειμώνας έρχεται στη μεγάλη οθόνη.

Μια ταινία «Game of Thrones» είναι -επίσημα- στα σκαριά. Συγκεκριμένα, το φιλόδοξο πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης από τη Warner Bros. και τον Μπο Γουίλιμον, showrunner του «House of Cards» και σεναριογράφο του «Andor».

Σύμφωνα με το Page Six Hollywood, το οποίο αποκάλυψε πρώτο τα ευχάριστα νέα για τους φαν του «Game of Thrones», ακόμα δεν έχει οριστεί σκηνοθέτης, ούτε έχουν επιλεγεί μέλη του καστ.

Το δημοσίευμα σημείωσε επίσης, ότι -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- δεν είναι σαφές αν η ταινία του «Game of Thrones» θα φτάσει τελικά στη μεγάλη οθόνη, δεδομένου ότι η Warner Bros. βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην Paramount Skydance. Αν η συγχώνευση εγκριθεί, η νέα διοίκηση θα μπορούσε να επανεξετάσει το πλάνο ή ακόμα και να ακυρώσει τις ταινίες που είναι υπό ανάπτυξη. Αλλά αν μας ρωτάτε, κάτι τέτοιοι μοιάζει απίθανο. Το «Game of Thrones» είναι ένα από τα ισχυρότερα «χαρτιά» της εταιρείας — και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει υποσχεθεί να κυκλοφορήσει 30 ταινίες στις αίθουσες μόλις οι κολοσσοί των media γίνουν ένα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν άφθονο υλικό για να γεμίσουν τα το κοινό τους πρόγραμμα.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής για την ταινία που βρίσκεται στα σκαριά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η ιστορία φέρεται να αφορά τον Aegon τον Πρώτο, τον ιδρυτή της δυναστείας των Targaryen, και την κατάκτηση του Westeros μερικούς αιώνες πριν από την αρχική τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones».

Ο Aegon Α' δεν έχει εμφανιστεί στην οθόνη μέχρι τώρα. Αλλά η βασιλική οικογένεια — που τελικά γέννησε την Daenerys Targaryen, που υποδύθηκε η Εμίλια Κλαρκ στην σειρά — έχει αποτελέσει τη βάση για τις δύο επιτυχημένες σειρές spin-off του HBO, «House of the Dragon» (που επιστρέφει με την τρίτη σεζόν αυτό το καλοκαίρι) και «A Knight of the Seven Kingdoms» (που μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν).

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία αναμένεται να είναι μια υπερπαραγωγή «μεγέθους Dune», εστιάζοντας στην κατάκτηση του Westeros από τον βασιλιά Aegon Targaryen. Η ιστορία τοποθετείται χρονικά περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου της αρχικής σειράς του HBO, εξιστορώντας την ένωση των έξι από τα επτά βασίλεια.

Θυμίζουμε ότι το βασισμένο στα best-seller μυθιστορήματα του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, το «Game of Thrones» προβλήθηκε για οκτώ σεζόν και με ένα αμφιλεγόμενο φινάλε που προκάλεσε αντιδράσεις και έντονη απογοήτευση στους φαν.



