Το αποκάλυψε η ίδια on camera.

Η Πέμη Ζούνη αποκάλυψε πως μετά από 33 χρόνια έγγαμου βίου με τον Στάθης Σκέντζος οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια, σε ηλικία 70 ετών, μέσα από συνέντευξή της στο περιοδικό OK! και στον δημοσιογράφο Αστέρης Κασιμάτης.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει, ωστόσο διατηρούν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και επικοινωνούν καθημερινά. «Με τον Στάθη δε μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο χωρισμός είναι σχετικά πρόσφατος και πως τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το διαζύγιο. Αν και στο παρελθόν είχαν υπάρξει ξανά δημοσιεύματα περί κρίσης – συγκεκριμένα το 2016 – αυτή τη φορά η απόφαση είναι οριστική.

Στην ίδια συνέντευξη, η Πέμη Ζούνη αναφέρθηκε και στον πρώτο της γάμο με τον σκηνοθέτη Νίκος Κουτελιδάκης, τον οποίο γνώρισε όταν τελείωνε τη δραματική σχολή. Όπως είπε, έμειναν μαζί τεσσεράμισι χρόνια και χώρισαν με δική της ευθύνη, διατηρώντας ωστόσο μέχρι σήμερα μια σχέση εκτίμησης και αγάπης.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της κατέχουν πλέον τα εγγόνια της. Η κόρη της, Ελεονώρα Σκέντζου, ζει στο Λονδίνο με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, την Ιζαμπέλα 2,5 ετών και τον Αλεξάντερ, που είναι έναν χρόνο μικρότερος. Η ηθοποιός ταξιδεύει συχνά στη βρετανική πρωτεύουσα για να βρίσκεται κοντά τους, ενώ η επικοινωνία τους είναι καθημερινή μέσω βιντεοκλήσεων.

«Τα εγγόνια μου πραγματικά είναι έρωτας. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι έτσι», δήλωσε συγκινημένη, τονίζοντας πως ο ρόλος της γιαγιάς καθορίζει πλέον και τις επαγγελματικές της επιλογές, καθώς επιθυμεί να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στην οικογένειά της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehma4zi1421?integrationId=40599y14juihe6ly}