H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να προχωρά στην άρση κατάσχεσης ακινήτου όταν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να το μεταβιβάσει.

Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων ακόμη και όταν οι ιδιοκτήτες τους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή δεν έχουν καταβάλει φόρο κληρονομιάς προβλέπει διάταξη του νέου σχεδίου νόμου για ένα πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την επιτάχυνση και απλοποίηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να προχωρά στην άρση κατάσχεσης ακινήτου όταν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να το μεταβιβάσει, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται για την αποπληρωμή των οφειλών. Το ποσό που θα αποδίδεται στο Δημόσιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 25% του υπολοίπου της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, ενώ θα παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης.

Η άρση της κατάσχεσης θα γίνεται έπειτα από αίτηση του οφειλέτη και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, καθώς και το τίμημα της πώλησης να μην υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης. Σε περιπτώσεις όπου η εμπορική αξία είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική, θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία. Εάν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο δίνει λύση και σε περιπτώσεις ακινήτων που προέρχονται από κληρονομιά, όταν οι κληρονόμοι αδυνατούν να καταβάλουν τον φόρο. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής θα μπορεί να εξοφλείται κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, καθώς το ποσό θα παρακρατείται από το τίμημα της πώλησης και θα αποδίδεται απευθείας στην εφορία από τον συμβολαιογράφο. Μέχρι σήμερα, όσοι δεν είχαν καταβάλει τον σχετικό φόρο δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση του ακινήτου.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία των μεταβιβάσεων, με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους. Τα συμβολαιογραφεία θα λειτουργούν ως υπηρεσίες «one stop shop», καθώς θα διασυνδεθούν ηλεκτρονικά με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και με την ΑΑΔΕ για ζητήματα φορολογικών δηλώσεων και απαλλαγών. Οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν την υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης και την καταβολή των σχετικών ποσών μέσω ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, από τον οποίο θα πραγματοποιούνται και οι πληρωμές των εξόδων.

Επιπλέον, καταργείται η υποχρεωτική σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου σε περιοχές με κυρωμένη και μεταγεγραμμένη πράξη εφαρμογής και με λειτουργούν κτηματολόγιο. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι τα απαραίτητα στοιχεία προκύπτουν ήδη από το κτηματολογικό φύλλο και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το κόστος και να επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των συμβολαίων.