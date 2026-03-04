Με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα επιχείρησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης να υποβαθμίσει την ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών στη χθεσινή του συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα.

Υποστήριξε ότι δεν θα διαφοροποιούνταν σε τίποτα η εξέλιξη της δίκης, ακόμη κι αν οι υπουργοί που στοχεύθηκαν με το Predator –μεταξύ αυτών και ο ίδιος– είχαν προσφύγει ως πολιτική αγωγή.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει και ο ίδιος ως καθηγητής Νομικής το γνωρίζει καλά. Αυτό υπενθυμίζει σε ανάρτησή του και ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων του Predator.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή 126 ετών. Ωστόσο, για μέρος των θυμάτων η ποινική δίωξη έπαυσε, επειδή δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη έγκληση, όπως προβλέπει ο νόμος.

Με απλά λόγια, οι κατηγορούμενοι έτυχαν ευνοϊκότερης ποινικής αντιμετώπισης, ακριβώς επειδή τα υπουργικά θύματα των υποκλοπών δεν προσέφυγαν εγκαίρως στη Δικαιοσύνη.

Όταν τα θύματα δεν προχωρούν εντός προθεσμίας στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να εξετάσει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επομένως, η έγκαιρη υποβολή εγκλήσεων και η ενεργός συμμετοχή των θιγομένων στη διαδικασία επηρεάζει άμεσα το εύρος της ποινικής δίωξης.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο κ. Γεραπετρίτης γνωρίζει τα παραπάνω. Το ερώτημα είναι γιατί επιλέγει να τα παραλείπει όταν μιλά δημόσια για μια υπόθεση που έχει ήδη τραυματίσει σοβαρά το κράτος δικαίου.

