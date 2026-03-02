Προβληματισμός για τις επιπτώσεις του πολέμου - Πώς η ηγεσία θα αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση.

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές ήρθε την κατάλληλη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη ήθελε απεγνωσμένα μια ηχηρή νίκη κατά της κυβέρνησης, που εκ των πραγμάτων θα βοηθούσε στην κομματική συσπείρωση και η οποία θα σηματοδοτούσε το τέλος της εσωστρέφειας. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο Μάρτιος είναι ο μήνας του συνεδρίου και αυτό που επιθυμεί η ηγεσία του κόμματος είναι να πάρει πανηγυρικό χαρακτήρα και να μην μετατραπεί σε νέα εστία έντασης. Όταν όμως τα κόμματα, εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ, κάνουν σχέδια ο Θεός γελά. Και αυτό γιατί τα πάντα, ακόμα και στην εγχώρια επικαιρότητα, επισκιάζονται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, που είναι πιθανό να έχει παρενέργειες σε πολλαπλά επίπεδα. Στην ασφάλεια, στην οικονομία, στα ενεργειακά, στις μεταφορές, ακόμα ίσως και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, καθώς αυτό που θα επιθυμούσε σφόδρα ο κ. Μητσοτάκης είναι να λειτουργήσει το ένστικτο της συσπείρωσης γύρω από την κυβέρνησή του, όπως διαχρονικά συμβαίνει σε συνθήκες πολεμικών συγκρούσεων. Υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας κρίσης και πολύ περισσότερο της ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως και να έχει, στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν μπορεί να ξεχαστεί, καθώς όπως υποστήριξε (Καθημερινή της Κυριακής) ο Νίκος Ανδρουλάκης «η δικαστική απόφαση συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία του κ. Μητσοτάκη». Σε αυτή τη λογική είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί, ανεξάρτητα από την μέγιστη βαρύτητα που έχει το θέμα του πολέμου στο Ιράν. Για αυτό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαμηνύει πως «ο αγώνας μου θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης». Που σημαίνει ότι η απόφαση του Πλημμελειοδικείου αποτελεί την απαρχή νέων πρωτοβουλιών για το θέμα των υποκλοπών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα εξαντλήσει, εκτός των άλλων, και τα κοινοβουλευτικά μέσα που διαθέτει(πχ νέα εξεταστική κλπ).

Από την άλλη, όπως προείπαμε, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η περιρέουσα ατμόσφαιρα δεν επιτρέπει πλέον διαφοροποιήσεις, αντιθέτως επιτάσσει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων. Ιδίως από τη στιγμή που το κόμμα οδεύει σε συνέδριο που κατά τον κ. Ανδρουλάκη πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία της αντεπίθεσής του κόμματός του. Οι εσωκομματικές εκλογές στις 15 Μαρτίου για την ανάδειξη των συνέδρων είναι ένα στοίχημα, καθώς θα φανεί αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να κινητοποιεί μαζικά κομματικές δυνάμεις. Από τα έως τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται κάποια εσωκομματική έκπληξη, αντιθέτως θα επιβεβαιωθεί η ισχύς Ανδρουλάκη στην οργανωμένη βάση. Και αυτό γιατί με τα έως τώρα δεδομένα δεν διαφαίνονται ευρύτερες συμμαχίες απέναντι στο προεδρικό μπλοκ, έστω και αν στο παρασκήνιο γίνονται προσπάθειες για έναν στοιχειώδη κοινό βηματισμό του κ. Γερουλάνου με τον κ. Δούκα.

Σε σχέση πάντως με τις εσωτερικές συζητήσεις έχει ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έκλεισε» κάθε συζήτηση αναφορικά με το πιεστικό αίτημα του Χάρη Δούκα να υπάρξει ψήφισμα του συνεδρίου σε σχέση με τις μετεκλογικές κυβερνητικές συνεργασίες. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητάει εδώ και καιρό να υπάρξει ρητή δέσμευση πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με την ΝΔ υπό καμία προϋπόθεση. Επ' αυτού ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως «ψηφίσματα στα συνέδρια μπαίνουν για επιμέρους θέματα, όχι για κεντρικά θέματα, για τα οποία υπάρχουν οι αποφάσεις που αφορούν την εθνική στρατηγική. Και δεν είναι ένα επιμέρους θέμα η αντιμετώπιση της ΝΔ». Μετά από αυτή την κατηγορηματική τοποθέτηση θα έχει σημασία αν ο κ. Δούκας θα επιμείνει στην πρότασή του και πολύ περισσότερο αν θα ζητήσει να μπει σε ψηφοφορία.

Μέσα σε αυτό το εμπόλεμο κλίμα, ο επικοινωνιακός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ θα δώσει μια μικρή παράταση στις ανακοινώσεις για τη νέα διεύρυνση του κόμματος. Και το επισημαίνουμε διότι με βάση τον αρχικό προγραμματισμό του επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη οι ανακοινώσεις θα γινόντουσαν σήμερα ή το αργότερο τα προσεχή 24ωρα. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις για την διεύρυνση θα γίνουν πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων