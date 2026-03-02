Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων συνεχίζει να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα πλοία υπό ελληνική σημαία.

Πάνω από 265 δεξαμενόπλοια που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Ελλάδα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εμπόλεμη ζώνη που εκτείνεται στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ομάν. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δέκα δεξαμενόπλοια με ελληνική σημαία, στα οποία επιβαίνουν συνολικά 85 Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Από την πρώτη στιγμή της κλιμάκωσης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε επικοινωνία με τις διαχειρίστριες εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και να παρασχεθούν σχετικές οδηγίες. Παράλληλα, η ναυτιλιακή κοινότητα ενημερώθηκε επισήμως και εστάλησαν αναλυτικές συστάσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων συνεχίζει να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα πλοία υπό ελληνική σημαία.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, υπογραμμίζοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή προστασία της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών, καθώς οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ρευστές.

Η διεθνής ναυτιλιακή δραστηριότητα στην περιοχή επηρεάστηκε σχεδόν άμεσα με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η συνολική κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ καταγράφεται μειωμένη έως και κατά 75%, ενώ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου η πλατφόρμα δεδομένων Skytek ανέφερε ότι περίπου 100 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 450 δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και 200 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου βρίσκονταν εντός των Στενών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ηλεκτρονικές βάσεις καταγραφής της κίνησης δείχνουν μονόδρομη ροή προς την έξοδο από τον Κόλπο, χωρίς καμία είσοδο νέων πλοίων στο Στενό.

Την ίδια ώρα, αρκετοί ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές και εμπορικές εταιρείες προχωρούν, σύμφωνα με το Reuters, σε αναστολή των μεταφορών αργού πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, με εκτιμήσεις ότι τα πλοία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα για αρκετές ημέρες. Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών, όπως η Maersk και η Hapag-Lloyd, επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους και δηλώνουν ότι θα αποσύρουν πλοία από τις γραμμές Ασίας – Ευρώπης, αποφεύγοντας την Ερυθρά Θάλασσα και επιστρέφοντας στη διαδρομή γύρω από την Αφρική.