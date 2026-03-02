«Η Κύπρος δεν μετέχει στον πόλεμο» διαμηνύει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από το χτύπημα με drone Σαχίντ σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής μη επανδρωμένο αεροσκάφος - τύπου Shahed - προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των βρετανικών βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

«Η προστασία των δυνάμεών μας στην περιοχή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και η βάση αντέδρασε για να υπερασπιστεί το προσωπικό μας», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο CNN. «Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω.»

Η πρώτη επιβεβαίωση της Κύπρου ήρθε δια στόματος Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, που έκανε λόγο για «μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε περιορισμένες ζημιές», ενώ ακολούθησε τη Δευτέρα διάγγελμα του κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

{https://x.com/Suriyakmaps/status/2028247039109169309}

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιουρίου, στόχος της επίθεσης ήταν ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι. Ενδεχομένως με αυτό το πλήγμα, όπως ανέφερε, στόχευαν στην καταστροφή του έτσι ώστε να μη μπορούν να εξορμήσουν από τη βάση μαχητικά αεροσκάφη.

Ερωτηθείς εάν ήταν μόνο ένα το drone, ο Παντελής Γεωργίου διευκρίνισε πως έχουν αναχαιτιστεί κι άλλα - χωρίς όμως, επί του παρόντος, να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό.

Φεύγει το μη απαραίτητο προσωπικό από το Ακρωτήρι - Κάτοικοι εγκαταλείπουν το χωριό

Όπως μεταφέρει το Sigma Live, η Διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, γνωστοποιώντας ότι προγραμματίζεται, για προληπτικούς λόγους, η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που υπηρετεί στον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση, «ως προληπτικό μέτρο, σχεδιάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη βάση RAF Ακρωτηρίου.

Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχουν ανησυχίες και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από το χωριό Ακρωτήρι. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

{https://x.com/FaytuksNetwork/status/2028249369497989542}

Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν, μετά τα μεσάνυχτα, οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, ενώ κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθως αεροσκάφη να απογειώνονται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, που μετέβη στο δημοτικό διαμέρισμα και ενημέρωνε τους κατοίκους για τη διάθεση του ΚΕΝ Λεμεσού, σε περίπτωση που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε το Ακρωτήρι.