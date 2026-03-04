Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση αλλά στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκλεισε πρόσκαιρα ο εναέριος χώρος για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρουν πηγές της Aegean και του ΔΑΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την AEGEAN, η πτήση αναμένεται να φθάσει στην Αθηνα στην επόμενη μισή ώρα ενώ οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι έχει ήδη αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον εναέριο χώρο της Κύπρου.