Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί και η οικονομική ανάπτυξη να επιβραδυνθεί παγκοσμίως, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αυξανόμενους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται και τα χρηματιστήρια να καταγράφουν μεγάλες απώλειες.

Η Μέση Ανατολή είναι βασικός παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, ωστόσο οι εξαγωγές της έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω του (ουσιαστικού) κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να επιτίθεται σε πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά, απ' όπου καθημερινά - σε κανονικές συνθήκες - περνά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Επίσης, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, αναγκάζοντας αρκετούς παραγωγούς να διακόψουν την παραγωγή και αυξάνοντας τον κίνδυνο να περιοριστούν οι παγκόσμιες προμήθειες.

Προσεχώς... χάος: Δελτίο καυσίμων στη Μιανμάρ, τηλεργασία στην Ταϊλάνδη

Οι αγορές ήδη αισθάνονται την πίεση. Την Τρίτη, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από το 2005, όταν έπληξε τη χώρα ο τυφώνας «Κατρίνα». Τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέρρευσαν στις πρώτες συναλλαγές σήμερα Τετάρτη, καθώς πολλές χώρες της περιοχής προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου και σημαντικό ποσοστό φυσικού αερίου από τα κράτη του Κόλπου.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό μεταφράζεται σε χάος.

Η στρατιωτική χούντα που κυβερνά τη Μιανμάρ ανακοίνωσε σήμερα σύστημα δελτίου καυσίμων λόγω της διαταραχής. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα με ζυγούς αριθμούς κυκλοφορίας επιτρέπεται να κινούνται μόνο σε ζυγές ημερομηνίες, ενώ το ίδιο ισχύει για τα μονά (μονές ημερομηνίες), σύμφωνα με το Reuters.

Στην Ταϊλάνδη, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μην προβούν σε αγορές πανικού και αποθήκευση καυσίμων, ενώ ενθάρρυναν τους δημόσιους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι για εξοικονόμηση καυσίμων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε χθες Τρίτη να καθησυχάσει τις αγορές, διατάσσοντας την παροχή αμερικανικής «ασφάλισης και εγγυήσεων» για πλοία που ταξιδεύουν μέσω του Κόλπου και υπονοώντας ότι το πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών «εάν χρειαστεί».

Ωστόσο, εάν η σύγκρουση παραταθεί, αυτός ο στραγγαλισμός θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ανθρωπιστική κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. Προειδοποίησε ότι «οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν, τα συστήματα υγείας θα πιεστούν και τα βασικά αγαθά θα σπανίσουν σε χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές».

