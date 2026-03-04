Οι απειλές και τα αλλεπάλληλα πλήγματα έχουν οδηγήσει πολλά πλοία να αποφεύγουν την περιοχή, προκαλώντας σχεδόν πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Τετάρτη ότι ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και ότι οποιαδήποτε πλοία επιχειρήσουν να περάσουν από το πέρασμα κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από πυραύλους ή αδέσποτα drones, μετέδωσε το AFP.

«Αυτή τη στιγμή, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο αξιωματούχος του Ναυτικού των Φρουρών, Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ωστόσο, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αντέκρουσε τον ισχυρισμό του Ιράν, λέγοντας μόλις λίγες ώρες νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ βυθίζουν «ολόκληρο το ιρανικό ναυτικό» και ότι έχουν ήδη καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία.

«Για δεκαετίες το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο εν πλω στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν», είπε.

Το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν χρειαστεί, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα από τα πιο επιθετικά βήματα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για να προσπαθήσει να περιορίσει την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Στην ενημέρωσή του, ο ναύαρχος Κούπερ είπε επίσης ότι ο αριθμός των πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, στις πρώτες 24 ώρες του πολέμου κατά του Ιράν, ήταν σχεδόν διπλάσιος από τα πλήγματα «shock and awe» στο Ιράκ το 2003 και ότι μέχρι στιγμής έχουν πληγεί σχεδόν 2.000 στόχοι στο Ιράν.