Οι δύο ηγέτες εδώ και καιρό συντονίζονταν - συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές στους δύο μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας μια πολύ καλή πληροφορία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του επρόκειτο να συναντηθούν σε μία τοποθεσία στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου. Θα μπορούσαν να σκοτωθούν όλοι με ένα και μόνο αεροπορικό πλήγμα, είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Axios.

Η τηλεφωνική κλήση της 23ης Φεβρουαρίου ήταν αυτή που οδήγησε στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η πληροφορία του ιστότοπου απαντά στο ερώτημα «γιατί τώρα;».

Η απάντηση: Γιατί Νετανιάχου και Τραμπ είχαν τώρα την ευκαιρία να «τελειώσουν» με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τον στενό του κύκλο. Και δεν ήθελαν να την αφήσουν ανεκμετάλλευτη.

Ούτως ή άλλως, ο Τραμπ έτεινε προς το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. Αυτό που δεν είχε αποφασίσει ήταν το πότε - μέχρι που δέχτηκε το τηλεφώνημα του Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν το Ιράν μία εβδομάδα νωρίτερα, αλλά το ανέβαλαν για λόγους πληροφοριών και επιχειρησιακούς - μεταξύ των οποίων και οι κακές καιρικές συνθήκες.

Ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που έγινε κατόπιν εντολής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που είχαν συλλεχθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι όλοι αυτοί θα βρίσκονταν μαζί και έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», σύμφωνα με πηγή.

Το τέλος της διπλωματίας, η αρχή του πολέμου

Την ίδια ημέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από πολύωρες συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους και μετέφεραν ένα το συμπέρασμα αυτών: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

Ο Τραμπ είχε πλέον πειστεί για δύο πράγματα: ότι οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και πως η διπλωματία είχε τελειώσει. Την περασμένη Παρασκευή έδωσε την τελική εντολή.

Έντεκα ώρες αργότερα, βόμβες έπεσαν στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε ξεκινήσει.

«Ο Τραμπ ήθελε να χτυπήσει νωρίτερα - στις αρχές Ιανουαρίου. Ήταν ο "Μπίμπι" που ζήτησε καθυστέρηση», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε πλήγμα στα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, ώστε η κυβέρνηση να έχει χρόνο να διαμορφώσει δημόσια στήριξη. Ο Νετανιάχου πίεσε να επισπευσθεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου άρχισε να «πιέζει έντονα», προειδοποιώντας ότι Ιρανοί ηγέτες της αντιπολίτευσης που κρύβονταν σε ασφαλή καταφύγια κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς.

Το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα άφησε την κυβέρνηση απροετοίμαστη: αντί να αφιερώσει εβδομάδες για να χτίσει δημόσια επιχειρηματολογία υπέρ του πολέμου, ο Λευκός Οίκος βρέθηκε να δικαιολογεί τα πλήγματα αφού οι βόμβες είχαν ήδη πέσει.

«Δεν παρουσιάσαμε την υπόθεση εκ των προτέρων όσο καλά θα μπορούσαμε, επειδή η ευκαιρία προέκυψε πολύ γρήγορα», ανέφερε ο αξιωματούχος.

