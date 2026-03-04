Ο τραγουδιστής έκανε ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλιά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο επίκεντρο των τηλεοπτικών καμερών, με αφορμή το εντυπωσιακό πάρτι για τα 54α γενέθλιά του αλλά και την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά στους δημοσιογράφους για το πέρασμα του χρόνου, τις δυσκολίες των τελευταίων ετών και τις προσωπικές του επιθυμίες.

«Δεν με αγχώνει ο χρόνος»

«Είμαι 54 ετών! Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο», ανέφερε αρχικά, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τη ζωή με ωριμότητα και αισιοδοξία. Ο ίδιος τόνισε ότι κάθε στάδιο της ζωής του έχει τη δική του αξία, απορρίπτοντας τη λογική του «τα έχω ζήσει όλα».

Η μεγάλη συνέντευξη που θέλει να δώσει

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια έχουν υπάρξει επιπτώσεις στη ζωή του, τις οποίες σκοπεύει να αναλύσει σε μια εκ βαθέων συνέντευξη. Όπως χαρακτηριστικά είπε, θα ήθελε να τη δώσει στον Παύλος Τσίμας, ώστε «να λύσει τα πάντα εκεί».

«Πάντα μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει ένα μεγάλο ή απόλυτο μάθημα ζωής. Αντίθετα, στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της πίστης, λέγοντας πως «η πίστη κινεί το θαύμα» και ότι ήταν εκείνη που τον βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν μου λείπουν άνθρωποι»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες σχέσεις, επισημαίνοντας πως δεν του λείπουν άνθρωποι από τη ζωή του. «Η κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της, αλλά τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται», είπε με νόημα. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό του «στην αλήθεια και στο δίκαιο», ενώ σημείωσε πως τα media του φέρθηκαν άψογα, κόντρα σε όσα ίσως περίμεναν κάποιοι.

«Δεν έχω ζήσει ακόμα τον μεγάλο έρωτα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδέχτηκε πως δεν έχει ζήσει ακόμη τον μεγάλο έρωτα. «Πολλά πράγματα δεν έχω ζήσει. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει, γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα», είπε με ειλικρίνεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtrybpayngx?integrationId=40599y14juihe6ly}