Δεν κατάφερε να τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου. Όσα ανέφερε ο Γιατρός του στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με σκοπό να αφαιρεθούν οι πέτρες που εντοπίστηκαν στη χολή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σκοπό να επιστρέψει άμεσα στα επαγγελματικά του καθήκοντα, ώστε να εμφανιστεί και να τραγουδήσει κανονικά το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», έγινε γνωστό πως ο τραγουδιστής αν και έδωσε το παρών στις πρόβες, δεν κατάφερε να δώσει το παρών στην πίστα χθες το βράδυ, καθώς είχε ενοχλήσεις και πόνους.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, ο θεράπων ιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό», όπου εξήγησε την κλινική κατάσταση του τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως λόγω πόνου και ενοχλήσεων χρειάστηκε να παραμείνει εκτός πίστας, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου εξήγησε: «Κύριε Λιάγκα, εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14/2, Σάββατο με Σάββατο. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του αλλά ξέρετε όταν τραγουδάς χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή. Δεν μπορούσε ας πούμε. Οπότε του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια μέρα και καλή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjlqtnx7315?integrationId=40599y14juihe6ly}