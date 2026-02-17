Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 19:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Ο ΚΟΣΜΟΣ Πράσινη Συμφωνία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογοι ΕΛΛΑΔΑ 2030», καλεί πολίτες, φορείς και επαγγελματίες του χώρου σε μια ανοιχτή, και καθαρά ψηφιακή, πολιτική διαβούλευση για την Υγεία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «Για τον ΚΟΣΜΟ, η Υγεία δεν τελειώνει στους τοίχους των νοσοκομείων. Η Υγεία αποτελεί το υπόβαθρο της κοινωνικής συνοχής, ένας καθοριστικός δείκτης εθνικής ασφάλειας και, στην πράξη, ο βασικός πυλώνας για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση. Σε έναν κόσμο που κλυδωνίζεται από την κλιματική κρίση (και το βλέπουμε πια με το μάτι, όχι μόνο σε διαγράμματα), το σύστημα υγείας οφείλει να αλλάξει ρόλο: από μηχανισμό διαχείρισης ασθενειών σε ένα ανθεκτικό σύστημα πρόληψης και ευεξίας.

»Συγκεκριμένες προτάσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα

»Στον 3ο Διάλογο του πολιτικού προγράμματος www.Hellas2030.gr, ο ΚΟΣΜΟΣ φέρνει στο τραπέζι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Όχι γενικόλογες διακηρύξεις. Με στόχο την ευθυγράμμιση της χώρας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων, γιατί, εδώ που τα λέμε, κάπου πρέπει να μετριόμαστε. Οι βασικές θέσεις που τίθενται σε διαβούλευση περιλαμβάνουν:

»Αύξηση Δημόσιων Δαπανών: Στόχος η αύξηση των δημοσίων δαπανών υγείας από το σημερινό 6, 6% σε τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ, με έμφαση στις υποδομές και την πρόληψη. Όχι μόνο στα «μπαλώματα».

»Θωράκιση του Ανθρώπινου Δυναμικού: Πρόσληψη 15.000 νέων υγειονομικών (με έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό) και παροχή ειδικών κινήτρων για τη στελέχωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών. Γιατί αλλιώς, μωρέ, ποιος θα πάει;

»Πρωτοβάθμια Φροντίδα & Πρόληψη: Καθολικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου και ενίσχυση της ΠΦΥ, ώστε το 98% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε λιγότερο από 30 λεπτά. Δηλαδή, να μη χρειάζεται ο κόσμος «ταξίδι» για τα αυτονόητα.

»Κλιματική Ανθεκτικότητα: Προσαρμογή του ΕΣΥ στις νέες απειλές (καύσωνες, μεταδιδόμενες νόσοι λόγω κλίματος) και ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομειακών μονάδων. Να το πω αλλιώς; Να αντέχει.

»Ψυχική Υγεία: Δημιουργία 200 νέων μονάδων ψυχικής υγείας με επίκεντρο τα παιδιά και τους εφήβους, στοχεύοντας στη μείωση των δεικτών άγχους και κατάθλιψης κάτω από το 12%. Και, ναι, αυτό μετριέται, δεν είναι "αίσθηση".

»Η πολιτική της λογοδοσίας

»Ο ΚΟΣΜΟΣ θέλει να περάσει σε μια άλλη κουλτούρα στην πολιτική ζωή: τη συμμετοχική διακυβέρνηση. Ό, τι προκύψει από προτάσεις και κριτική των πολιτών μέσα στη διαβούλευση θα μπει, σε διαβούλευση για το τελικό πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2030", που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη του κόμματος προς το Προγραμματικό του Συνέδριο. Δεν το συζητάμε: χωρίς λογοδοσία, όλα μένουν μισά».

«Δεν συζητάμε αόριστα. Συζητάμε για την επιβίωσή μας σε μια θερμή εποχή. Η Υγεία είναι το απόλυτο δημόσιο αγαθό και η προστασία της απαιτεί ρεαλισμό, δεδομένα και πολιτική βούληση για ρήξεις με το παρελθόν», αναφέρεται στο κάλεσμα του κόμματος.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Πότε: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, 19:00 - 20:30

Πού: Διαδικτυακά (Zoom)

Εγγραφές: www.tinyurl.com/KOSMOSDialoguesGoal3

Αναλυτικό πρόγραμμα: www.Hellas2030.gr