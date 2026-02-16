Πώς θα λειτουργήσουν τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στις 18 Φεβρουαρίου μετά την κήρυξη στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών.

Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων αλλά και το ωράριο σχολάσματος αναμένονται την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ. Ειδικότερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) προχωρά σε κινητοποίηση από τις 08:00 έως τις 11:00 και από το ολοήμερο πρόγραμμα από τις 14:00 έως τις 17:30, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, όπου εξετάζονται πειθαρχικές υποθέσεις συναδέλφων τους που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα όσα τονίζονται από πλευράς Υπουργείου την Τετάρτη 18/2 οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις τμημάτων ή ακόμη και πρόωρο σχόλασμα. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Αντίστοιχα, στο ολοήμερο πρόγραμμα υπάρχει πιθανότητα να μην λειτουργήσει ή να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον συμμετέχει στη στάση εργασίας ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ή σημαντικός αριθμός διδασκόντων. Για τον λόγο αυτό οι γονείς καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο ωράριο και την αποχώρηση των μαθητών.

ΔΟΕ: «Οι διώξεις δεν θα περάσουν»

Σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ σημειώνει «τρεις ακόμα συναδέλφισσες καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (Τρίπολη), την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, διαδοχικά στις 10:00, στις 10:30 και 11:00 π.μ., για τη συμμετοχή τους στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση του ν.4823/2021 που έχει κηρύξει ο κλάδος με αποφάσεις του (Ολομέλεια Προέδρων 1ης Απριλίου 2024, 93η και 94η Γ.Σ. ΔΟΕ).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Την κυβερνητική και εκπαιδευτική πολιτική, που επιδιώκει την εμπορευματοποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων αγνοώντας συνειδητά τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και τις καταστροφικές συνέπειες των αποφάσεών της σε αυτή. Την εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά, που υποβαθμίζουν τη δημόσια εκπαίδευση. Μια πολιτική που δεν μπορεί να πείσει κανέναν πια και επικεντρώνεται στις διώξεις ποινικοποιώντας τους αγώνες των εκπαιδευτικών.

Η δικαίωση των εκπαιδευτικών της Λακωνίας, όπως και των τριών εκπαιδευτικών στo Ηράκλειο, που αποτελούν τις πρώτες -από τις χιλιάδες περιπτώσεις διώξεων- που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται στα Πειθαρχικά, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αποφασίζει τρίωρη στάση εργασίας (8:00-11:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων/ισσών στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στις 18/2/2026 και ώρα 10:00 π.μ. κατά τη διαδικασία ακρόασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό. Αντίστοιχα οι Σ.Ε.Π.Ε. μπορούν να κηρύσσουν και επιπλέον στάσεις εργασίας προκειμένου να πάρουν μέρος οι συνάδελφοι στις συγκεντρώσεις. Νίκη στον αγώνα του κλάδου. Οι διώξεις δε θα περάσουν.»

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημείωσε ότι «Καταδικάζουμε την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών όπως αποδείχθηκε και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη στις 21 και 30 Ιανουαρίου 2026. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις διωκόμενες συναδέλφους και θα βρεθεί στο πλευρό τους σε κάθε φάση και με όλα τα μέσα. Η δικαίωση των εκπαιδευτικών της Λακωνίας, όπως και των τριών εκπαιδευτικών στo Ηράκλειο, που αποτελούν τις πρώτες -από τις χιλιάδες περιπτώσεις διώξεων- που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται στα Πειθαρχικά, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας.»