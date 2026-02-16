Τα 17 ημερών δίδυμα μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο λόγω των συμπτωμάτων που εμφάνισαν μετά από ίωση.

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκαν νεογέννητα δίδυμα από το Αγρίνιο, ηλικίας μόλις 17 ημερών, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε ίωση.

Τα βρέφη αρχικά είχαν διακομιστεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Οι γιατροί, αξιολογώντας την κατάσταση των νεογνών, έκριναν αναγκαία τη μεταφορά τους στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω παρακολούθηση και φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται συνεχώς και τα δίδυμα θα παραμείνουν νοσηλευόμενα μέχρι να είναι δυνατή η ασφαλής έξοδός τους από το νοσοκομείο.