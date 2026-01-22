Δεν πείστηκαν ανακριτής και εισαγγελέας από τους ισχυρισμούς του καθ'ομολογίαν δολοφόνου περί αυτοάμυνας.

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 44χρονος καθ'ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο κρίθηκε προφυλακιστέος ύστερα από την πολύωρη απολογία του σήμερα, Τετάρτη 22/1.

Ο 44χρονος ανέφερε στην ομολογία του ότι πυροβόλησε το θύμα φοβούμενος για τη ζωή του, καθώς το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές για τη ζωή του. «Αν δεν το έκανα εγώ θα το έκανε ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όταν σε ένα χωράφι στη περιοχή της Μακρυνείας ο 44χρονος πυροβόλησε τον 50χρονο κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Αγρινίου μέσα στο αυτοκίνητό του. Το θύμα δέχτθηκε τρεις σφαίρες.

Το κύριο ζήτημα που πρόκειται να εξεταστεί στις δικαστικές αίθουσες είναι κατά πόσο το έγκλημα διαπράχθηκε εν ψυχρώ ή εν θερμώ, όπως εξήγησε στο Mega ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.

Όπως ανέφερε, «σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η υπερασπιστική γραμμή του δράστη θα κινηθεί στο αν το έγκλημα αυτό ήταν με προμελέτη ή όχι, γιατί αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιμέτρηση της ποινής».

Καθοριστική θα είναι επίσης η κατάθεση της συζύγου του θύματος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε τις απειλές που δεχόταν ο δράστης από τον εκλιπόντα. Όπως εξήγησε ο κ. Συνδρεβέλης, ο 44χρονος «θα θελήσει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι όλο αυτό έγινε γιατί ένιωσε άμεσο κίνδυνο, φόβο, απειλή για τη ζωή του και γι’ αυτό αντέδρασε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv7zdprecs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου

Ο 44χρονος, καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο δικηγόρος του, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι η σχέση ανάμεσα στους δύο φίλους ήταν έντονα φορτισμένη εδώ και καιρό, εξαιτίας των γεγονότων που σχετίζονταν με τη γυναίκα.

«Χθες κατέθεσαν οχτώ άτομα για τη σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενο. Συστηματικά η σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενου ήταν σε ένταση και όχι με υπαιτιότητα του 44χρονου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv8gynx92xt?integrationId=40599y14juihe6ly}