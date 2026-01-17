Τι αποκαλύπτουν οι μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού για τη σχέση των δύο ανδρών.

Μια στυγερή δολοφονία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17/01) στον Αγρίνιο, όταν δύο άντρες, ένας 44χρονος και ένας 50χρονος, αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με τη βία, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να πέσει νεκρός από το όπλο του δράστη.

Ο 44χρονος που συνελήφθη για την άγρια δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, ομολόγησε την πράξη του λέγοντας στους αστυνομικούς «εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου», ενώ αργότερα στην κατάθεσή του δήλωσε πως «τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα στην Αιτωλοακαρνανία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο δράστης παρέμεινε στο χωριό, συνελήφθη από τις αρχές και ομολόγησε το έγκλημα του, ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν ερωτική αντιζηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής και όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και κάνει αναστροφή. Τότε ο 44χρονος έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. Το θύμα τραυματίζεται θανάσιμα και πέφτει μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του αρχίζει να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και καταλήγει σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία πήγαινε να ταΐσει τις κότες της και ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.

Ο άτυχος 50χρονος έχασε τη ζωή του στη θέση «Αρβανίτης», με το όχημά του να έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Γιατί εξοργίστηκε ο δράστης

Οι δύο άντρες που γνώριζαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου βρίσκονταν σε διαμάχη εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, εδώ και λίγες ημέρες η κόντρα τους είχε λάβει άλλες διαστάσεις και όλα έδειχναν πως θα έχει άσχημη κατάληξη.

Η σύζυγος του θύματος είχε φύγει από το σπίτι της και έμενε στο σπίτι της αδελφής της στην Πάτρα, μέχρι που αποφάσισε να τα βρει με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον δράστη και σκότωσε τον 50χρονο.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης πήγε στο σπίτι του, στο διπλανό χωριό, όπου κάλεσε την Αστυνομία. Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, τον συνέλαβαν και εκείνος τους παρέδωσε το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε.

Τι λένε οι κάτοικοι του χωριού

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Συγκλονιστήκαμε. Δεν ξέρουμε αν είχαν διαφωνίες. Τους γνωρίζαμε, καλά παιδιά ήταν και οι δύο», ανέφερε κάτοικος.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και οι γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Παράλληλα, συγγενής του θύματος λέει: «Τους γνώριζα και τους δύο. Είχαν ορισμένες διαφορές, ψιλοπράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω, ρωτήστε και άλλους παρακάτω να σας πουν. Από το τηλέφωνο το έμαθα κι ακόμα είμαι εδώ στο δρόμο. Σήμερα δεν είχα επικοινωνία με τον ξάδερφό μου. Δεν μου είχε αναφέρει προβλήματα. Έκαναν παρέα. Όλοι εδώ στο χωριό κάνουμε παρέα. Τι άλλο να πω δεν ξέρω».