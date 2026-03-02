Η ταυτοποίηση γενετικού υλικού «έδεσε» την εμπλοκή της 33χρονης στις δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Στη σύλληψη 33χρονης προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την δολοφονία 92χρονου που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2017 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και για διακεκριμένη κλοπή σε βάρος 59χρονου στην Κηφισιά το 2023.

Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας

Η σορός του 92χρονου είχε εντοπιστεί στις 11 Αυγούστου 2017 μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την αυτοψία είχε βρεθεί μαχαίρι, ενώ από την εξερεύνηση του χώρου και του οχήματος του θύματος είχαν συλλεχθεί σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα. Η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή, μέχρι που η συγκριτική ανάλυση γενετικού υλικού έφερε νέα δεδομένα.

Η κλοπή στην Κηφισιά με λάφυρα τρεις πλάκες χρυσού

Η δεύτερη υπόθεση αφορά καταγγελία 59χρονου, σύμφωνα με την οποία η οικιακή βοηθός του αφαίρεσε από το σπίτι του, στις 28 Νοεμβρίου 2023, τρεις πλάκες χρυσού συνολικής αξίας 130.000 ευρώ. Μετά από εξέταση των στοιχείων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαπιστώθηκε ταύτιση του γενετικού τύπου που είχε εντοπιστεί στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας με γενετικό υλικό που συλλέχθηκε στην υπόθεση της κλοπής. Το DNA αντιστοιχεί στην 33χρονη κατηγορούμενη.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 33χρονη προσήχθη απογευματινές ώρες της 1ης Μαρτίου στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της βρέθηκε και κατασχέθηκε φυσίγγιο πυροβόλου όπλου. Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και ληστείας συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών. Παράλληλα, για τη διακεκριμένη κλοπή και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής της σε άλλες αξιόποινες πράξεις