Με απόφαση Κασσελάκη ορίστηκε γραμματέας του κόμματος.

Ο Βασίλης Σίμος αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα στους Δημοκράτες- Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Η τοποθέτηση του Βασίλη Σίμου σε αυτή τη θέση έγινε «με απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη και σε εφαρμογή των προβλέψεων του νέου καταστατικού», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

«Ο Βασίλης Σίμος, καταξιωμένο στέλεχος με βαθιά γνώση της πραγματικής οικονομίας και ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, αναλαμβάνει ένα κρίσιμο έργο διασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις μας θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών που ασφυκτιούν μέσα στο ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση των Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο να αναδείξουν στελέχη από τον κόσμο της εργασίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας , υιοθετώντας ένα σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας που διασφαλίζει την άμεση επαφή του κόμματος με την κοινωνική βάση», συμπληρώνει.

Τα άρθρα 14.1 και 14.2 ορίζουν ότι ο νέος γραμματέας «έχει την ευθύνη της ορθής τήρησης του καταστατικού, συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικού Προγράμματος και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου».

{https://www.facebook.com/dimokratesproodeutikokentro.official/posts/pfbid0X4W3ULJ5FBvwD3Mo8nVAFnMPwEu5DnkUs3sLi4brvJ8wyqQFNj3RQd1ywab7ViL1l}