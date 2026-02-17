Ο προεδρος του Κινηματος Δημοκρατίας, έχει υποβάλλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση εναντίον του βουλευτή της ΝΔ.

Θετική είναι η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής, για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκοπουλου μετα από μήνυση του Στεφάνου Κασσελακη.

Ο προεδρος του Κινηματος Δημοκρατίας, έχει υποβάλλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση εναντίον του βουλευτή της ΝΔ, για τις δηλωσεις του στην ΕΡΤ τον περασμένο Ιούλιο, όταν μεταξύ άλλων είχε αποκαλέσει τον Στέφανο Κασσελακη «επιχειρηματία πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Ο Δημήτρης Μαρκοπουλος κατέθεσε υπόμνημα στην επιτροπή με το οποίο επισημαίνει πως «η πράξη που του αποδίδεται εμπίπτει στον πυρήνα της συνταγματικά προστατευόμενης ελευθερίας του πολιτικού λόγου» και ζητά την άρση της ασυλίας του.

«Σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κ. Κασσελάκη πριμοδοτούν την αντιπολιτική, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας έναντι αυτών», προσθέτει.

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη ενώ τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια.