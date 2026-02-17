Οι γονείς καταγγέλλουν ότι επανειλλημένα έχουν ζητήσει πεζοδρόμιο για την ασφάλεια των μαθητών αλλά κανείς αρμόδιος δεν έχει αναλάβει να το υλοποιήσει.

Μαθητής του 66ου Γυμνασίου Αθηνών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το πρωί της Δευτέρας όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. κατά την προσέλευσή του στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα και να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αίμωνος, δρόμο που στερείται πεζοδρομίων και βασικής σήμανσης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα, εκτεθειμένοι στα διερχόμενα οχήματα. Το ατύχημα έρχεται να επιβεβαιώσει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της διεύθυνσης του σχολείου για άμεση λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 66ου Γυμνασίου ζητά άμεσα την κατασκευή πεζοδρομίου που να εξασφαλίζει ασφαλή μετάβαση των μαθητών καθώς και την τοποθέτηση διαβάσεων, προειδοποιητικών πινακίδων και μέσων αναγκαστικής μείωσης ταχύτητας οχημάτων. Παράλληλα αιτείται την παρουσία σχολικού τροχονόμου κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα ασφαλείας.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και απαράδεκτη, καθώς το συγκεκριμένο σημείο έχει καταγραφεί επανειλημμένα ως επικίνδυνο, ενώ οι αρμόδιοι φορείς έχουν καθυστερήσει σημαντικά στην υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων.

Οι γονείς διαμηνύουν ότι είναι ανεπίτρεπτο να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η καταγγελία του συμβάντος από πλευράς της Ένωση Γονέων 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων όπου τονίζουν ότι «εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην οδό Αίμωνος η οποία στερείται παντελώς πεζοδρομίου και τα παιδιά περπατάνε μέσα στον δρόμο εντελώς εκτεθειμένα ! Το κακό θα συνέβαινε και ήταν γνωστό σε όλους τους αρμόδιους, στον Δήμο Αθηναίων και το κράτος. Είναι ακόμα πιο προκλητικό το γεγονός πως λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο δίπλα (στο επιχειρηματικό πάρκο του Βοτανικού...) το κράτος και ο Δήμος διαθέτει εκατομμύρια εκατομμυρίων και θα φτιάξει τους πιο μεγάλους δρόμους και τα πιο μεγάλα πεζοδρόμια της Αθήνας. Εκεί είναι επενδυτές ... στο γυμνάσιο της γειτονιάς μαθητές...! Οι προτεραιότητες δεν κρύβονται!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταγγελία για τον σοβαρό τραυματισμό του μαθητή

{https://www.facebook.com/photo?fbid=837316676031989&set=a.123949284035402}