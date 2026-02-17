Εναντίον της ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί η 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος που συνελήφθη γιατί παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε πέντε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

Η τραγουδίστρια η οποία βρέθηκε, από το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 0,78 mg/l και 0,83 mg/, κατηγορείται για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Εναντίον της ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππης, όταν η 36χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της πέφτοντας πάνω στα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα τα οποία υπέστησαν ζημιές.