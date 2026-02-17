Και το έχασε...

Η Νατάλι Πόρτμαν μοιράστηκε πρόσφατα την ιστορία της για ένα αντικείμενο που «έκλεψε» από το σετ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της prequel τριλογίας του Star Wars. Αν και το αντικείμενο δεν ήταν σχετικό με τον χαρακτήρα που υποδύθηκε, εκείνη το πήρε γιατί όπως είπε ήταν «εμβληματικό», αν και από τότε το έχει «χάσει».

Η Νατάλι Πόρτμαν μιλάει για το συγκεκριμένο ενθύμιο που πήρα από τα γυρίσματα του Star Wars

«Πήρα μία από τις τούφες του Άνακιν. Είχαν αυτά τα μικρά, σαν κλιπς» είπε η ηθοποιός. «Είναι αρκετά εμβληματικό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το έχασα. Δεν ξέρω πού είναι τώρα, το έκλεψα και μετά το έχασα», συμπλήρωσε.

Η Πόρτμαν αναφέρεται στον χαρακτήρα Anakin Skywalker (Darth Vader) που υποδύθηκε ο Χέιντεν Κρίστενσεν. Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι πλεξούδες του Anakin, στην πραγματικότητα ήταν εξτένσιον με κλιπ.







Αλλά και ο Χέιντεν Κρίστενσεν αποκάλυψε πρόσφατα ότι πήρε ένα παρόμοιο αντικείμενο. Ο ηθοποιός έκλεψε επίσης μερικά από τα μαλλιά του Anakin, συγκεκριμένα από το Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μιλάει για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το αποκάλυψε για πρώτη φορά στην εκπομπή This Morning του ITV τον Μάιο του 2025 όπου παραδέχτηκε ότι πήρε τις πλεξούδες του Άνακιν στο «τέλος των γυρισμάτων».

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την πράξη της είπε ότι υπήρχαν «πολλά» και πήρε μόνο «ένα από αυτά», προσθέτοντας, «δεν το έχω πια. Το έχασα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/LP7Dbuj7lT0?si=A352r7mI4vsYrDyf}

Η ηθοποιός μίλησε γι' αυτό ξανά στο The Late Show με τον Στίβεν Κόμπλερτ αποκαλύπτοντας επίσης ότι «έκλεψε» και έναν αναπτήρα από το σετ της ταινίας Jackie, που ήταν χαραγμένος με μονόγραμμα.

Θυμίζουμε ότι η Νατάλι Πόρτμαν έπαιξε διάσημα την Padmé Amidala στην prequel τριλογία του Star Wars. Πρώτη φορά υποδύθηκε τον χαρακτήρα στο Episode I – The Phantom Menace in 1999 το 1999, δίπλα στους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ ως Obi-Wan Kenobi και Λίαμ Νίσον ως Qui-Gon Jinn.