Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία στην Πάρο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο με κατεύθυνση από Νάουσα προς Αμπελά, όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους από την πορεία του.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, οι αναβάτες της μηχανής ήταν δύο - ένας 18χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας 31χρονος πακιστανικής.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο στο νοσοκομείο Σύρου, όπου ο 18χρονος δυστυχώς εξέπνευσε τα ξημερώματα.

Ο 31χρονος είναι σοβαρά τραυματισμένος, ενώ οι οι γονείς του εκλιπόντος βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου.