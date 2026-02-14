Αξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης έχουν ήδη συλλέξει καταθέσεις, μαρτυρίες, αλλά και υλικό από κάμερες προκειμένου να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Άγρια μαχαιρωμένος βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα στο σπίτι του, που βρίσκεται στην οδό Βουλγαροκτόνου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος έμενε μόνος του.

Σύμφωνα με το evrosnews, το θύμα έφερε πολλές μαχαιριές στον θώρακα αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματος του.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης έχει σημάνει συναγερμός, αφού εξετάζονται τόσο το σημείο που βρέθηκε άγρια δολοφονημένος ο άνδρας, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από την περιοχή (υλικό από κάμερες ή μαρτυρίες) που θα μπορούσε να βοηθήσει τους αστυνομικούς στον εντοπισμό του δράστη.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία, ενώ έχει προχωρήσει και σε προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να εντοπίσει στοιχεία που θα της επιτρέψουν να ξετυλίξει το κουβάρι αυτής της δολοφονίας.