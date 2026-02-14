Τα κόκκινα τριαντάφυλλα είναι τα χειρότερα, με ένα μπουκέτο να περιέχει ίχνη 26 διαφορετικών φυτοφαρμάκων, τα μισά από τα οποία απαγορεύονται για χρήση στην ΕΕ.

Μπουκέτα από κόκκινα τριαντάφυλλα που εισήχθησαν στην Ευρώπη βρέθηκαν έντονα μολυσμένα, συχνά με χημικά απαγορευμένα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μείνετε μακριά από τριαντάφυλλα αυτήν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου», προειδοποίησαν περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, αφού δοκιμές αποκάλυψαν ότι ήταν έντονα μολυσμένα με φυτοφάρμακα, σύμφωνα με τον Guardian. Εργαστηριακές δοκιμές σε μπουκέτα στην Ολλανδία, τον κόμβο εισαγωγής λουλουδιών της Ευρώπης, διαπίστωσαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τα υψηλότερα υπολείμματα νευρολογικών και αναπαραγωγικών τοξινών σε σύγκριση με άλλα λουλούδια.

«Τίποτα δεν λέει αγάπη όπως τα τριαντάφυλλα επικαλυμμένα με ένα εξαιρετικό χημικό κοκτέιλ», δήλωσε η Roisin Taylor, της Verde Flower Co στο Northumberland, της οποίας η επιχείρηση επικεντρώνεται σε βιώσιμα λουλούδια και η οποία έχει διεξάγει εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα φυτοφάρμακα στον κλάδο.

«Χημικά, όπως η κλοφενταζίνη, μια ουσία που διαπιστώθηκε ότι διαταράσσει τη λειτουργία του θυρεοειδούς σας, ή ακόμα και η καρβενδαζίμη, η οποία πιστεύεται ότι είναι μια χημική ουσία που προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο, ή ίσως η χλωρφεναπύρη, η οποία έχει διαπιστωθεί ότι, ειρωνικά, οδηγεί σε καρδιακή ανακοπή όταν εκτίθεται σε υψηλή δόση. Όλες αυτές οι χημικές ουσίες απαγορεύονται επίσης επί του παρόντος για χρήση στην ΕΕ. Δεν θα μπορούσαμε, ως καλλιεργητές λουλουδιών, να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα αυτές τις τοξικές χημικές ουσίες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», τονίζει.

200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα παράγονται την ημέρα των ερωτευμένων

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η πιο πολυάσχολη εποχή του χρόνου στη βιομηχανία λουλουδιών. Σύμφωνα με αναλυτές, περίπου 200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα παράγονται για να καλύψουν τη ζήτηση για δώρα ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου μόνο στην Ευρώπη.

Περισσότερα από τα μισά που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται από την Ολλανδία. Αλλά για τα περισσότερα στελέχη, αυτό είναι μόνο το τελευταίο σκέλος ενός πολύ μεγαλύτερου ταξιδιού από αγροκτήματα σε χώρες όπως η Κολομβία, η Κένυα και η Αιθιοπία, όπου το κλίμα επιτρέπει την παραγωγή όλο το χρόνο και τα χαλαρότερα ρυθμιστικά καθεστώτα επιτρέπουν τη χρήση πιο ισχυρών φυτοφαρμάκων.

Για να προσδιορίσει τα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα λουλούδια που είναι πιθανό να πωληθούν αυτήν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Δίκτυο Δράσης για τα Φυτοφάρμακα στην Ολλανδία (Pan-NL) εξέτασε τυχαία 17 ανθοδέσμες - πέντε τσαμπιά τριαντάφυλλα, οκτώ μικτά τσαμπιά και τέσσερα τσαμπιά τουλίπες.

Η υψηλότερη συγκέντρωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων βρέθηκε σε ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα που αγοράστηκαν από ένα ολλανδικό κέντρο κήπου, με 65,8 mg/kg. Από τα 26 φυτοφάρμακα που ανιχνεύθηκαν στο δείγμα, τα 13 απαγορεύτηκαν για χρήση στην ΕΕ.

Καμία από τις ανθοδέσμες που ελέγχθηκαν δεν ήταν απαλλαγμένη από φυτοφάρμακα, αλλά τα τριαντάφυλλα και τα μικτά μπουκέτα περιείχαν τα περισσότερα υπολείμματα. Μεταξύ αυτών, η ανάλυση διαπίστωσε 87 διαφορετικά φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μεταβολιτών, κατανεμημένα περίπου εξίσου μεταξύ εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων.

Από τις 79 δραστικές ουσίες που βρέθηκαν, σχεδόν το ένα τρίτο απαγορεύτηκε για χρήση ως «προϊόντα φυτοπροστασίας» στην ΕΕ και την Ολλανδία, ενώ το 78% «θέτουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον», δήλωσε η Pan-NL. Μεταξύ των φυτοφαρμάκων που βρέθηκαν στα λουλούδια από την Pan-NL ήταν γνωστές νευρο- και αναπαραγωγικές τοξίνες, καθώς και καρκινογόνες ουσίες και ενδοκρινικοί διαταράκτες.

«Μπουκέτα - δηλητήριο»

Τα ευρήματα έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στον τομέα της ανθοκομίας σχετικά με τις χημικές ουσίες στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενοι και τις επιπτώσεις τους στην υγεία. Αλλά στις χώρες παραγωγής, όπως η Κένυα, τα προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα.

Ο David Bek, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Coventry που ερευνά τη βιομηχανία λουλουδιών, περιέγραψε πώς οι αγροκτήματα γύρω από τη λίμνη Naivasha, την κύρια περιοχή παραγωγής λουλουδιών της Κένυας, περιέγραφαν επανειλημμένα τις καλλιέργειες με χημικά για να κρατήσουν τα παράσιτα μακριά.

«Είναι βασικά εργοστάσια λουλουδιών», είπε, με λουλούδια που καλλιεργούνται σε τεράστιες ποσότητες σε σφραγισμένες πολυστυρένιες σήραγγες, στη συνέχεια ταξινομούνται, κλαδεύονται, συσσωρεύτηκαν και συσκευάστηκαν από εκατοντάδες εργάτες σε περιοχές επεξεργασίας.

Ο Μπεκ είπε ότι ο ψεκασμός γινόταν σχεδόν σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά ιδιαίτερα καθώς προετοιμάζονταν για την αποστολή. «Αυτό πρέπει να κάνουν για να βεβαιωθούν ότι δεν θα καταλήξουν με προβλήματα που θα σημαίνουν ότι η αποστολή θα απορριφθεί όταν φτάσει στα σύνορα».

Πού λοιπόν μας αφήνει αυτό που ψάχνουμε για ένα δώρο του Αγίου Βαλεντίνου; Η Pan-NL συνέστησε «βιολογικά καλλιεργημένα εποχιακά λουλούδια ή βιολογικά καλλιεργημένα καλλωπιστικά φυτά».

Και για όσους από εμάς λαμβάνουμε ένα «μπουκέτο δηλητηρίου»; Η συμβουλή είναι σαφής: «Μην πετάτε τα υπολείμματα στον σωρό κομποστοποίησης ή στον κάδο οργανικών απορριμμάτων, αλλά με τα υπολειμματικά απόβλητα. Αυτό εμποδίζει τις τοξίνες να ανακυκλωθούν στη φύση».