Στα 87 δολάρια διαμορφώνεται ο μέσος προϋπολογισμός για δώρα προς τον ή τη σύντροφό τους.

Οι Αμερικανοί φαίνεται να περιορίζουν εφέτος τις δαπάνες τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τον μέσο προϋπολογισμό για δώρα προς τον ή τη σύντροφό τους να διαμορφώνεται στα 87 δολάρια, ποσό μειωμένο κατά 44% σε σχέση με πέρυσι. Παρά τη μείωση στις δαπάνες, το ενδιαφέρον για τον εορτασμό παραμένει, αν και με διαφορετικές προτεραιότητες και πιο «παραδοσιακές» επιλογές.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της CouponFollow σε δείγμα 1.005 Αμερικανών που βρίσκονται σε σχέση, το 61% δηλώνει ότι το ιδανικό δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι ένα ρομαντικό δείπνο. Ακολουθούν τα δώρα που βασίζονται σε εμπειρίες, όπως ένα ταξίδι ή μια συναυλία, τα οποία προτιμά το 57% των ερωτηθέντων, ενώ το 46% εκφράζει την επιθυμία για μια χειρόγραφη κάρτα ή επιστολή.

Ανεξαρτήτως επιλογής, τα ζευγάρια φαίνεται να έχουν θέσει σαφή όρια στις φετινές τους δαπάνες. Ο Douglas Boneparth, πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης πλούτου Bone Fide Wealth, επισημαίνει ότι το ποσό των 87 δολαρίων μπορεί να φαίνεται υψηλό για κάποιους και χαμηλό για άλλους, υπογραμμίζοντας πως το ύψος της δαπάνης εξαρτάται από το εισόδημα κάθε νοικοκυριού και τα διαθέσιμα περιθώρια.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση με το 2025 δείχνει ξεκάθαρη πτώση, καθώς πέρυσι οι Αμερικανοί δήλωναν ότι σκόπευαν να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 155 δολάρια συνολικά για δώρα του Αγίου Βαλεντίνου. «Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί προσεγγίζουν αυτή τη γιορτή», αναφέρει ο Clay Cary, ανώτερος αναλυτής τάσεων της CouponFollow. Όπως σημειώνει, δεν πρόκειται για απομάκρυνση από τον εορτασμό, αλλά για μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στο πόσα είναι διατεθειμένοι ή σε θέση να δαπανήσουν.

Ένας από τους βασικούς λόγους της μείωσης των εξόδων φαίνεται να είναι ο πληθωρισμός. Από τις αρχές του 2020, ο σωρευτικός δείκτης τιμών καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες όπως τρόφιμα και καύσιμα, έχει αυξηθεί περίπου κατά 26%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας.