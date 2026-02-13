Το Sing for Greece 2026, επιστρέφει απόψε στις 21:00 για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες θα ανέβουν στην σκηνή του Sing for Greece, για να διεκδικήσουν τη θέση τους στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οπότε και θα γίνει πλέον γνωστό ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει με το τραγούδι του τη χώρα, το Μάιο στη Βιέννη.

Απόψε, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» ανεβαίνουν ως guests, η Τάμτα, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνείες, ενώ στη σκηνή θα ανέβει και η Antigoni, που θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Jalla», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο.

Eurovision – «Στούντιο 4»: Τα νέα από τη σκηνή του Β’ Ημιτελικού

Λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ο δημοσιογράφος Θάνος Παπαμάχος από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, μετέφερε της νεότερες πληροφορίες και ορισμένα παρασκήνια της βραδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες έχουν χωριστεί στα παρασκήνια, ενώ έδωσε και ορισμένα στοιχεία για την σκηνική παρουσία μερικών υποψηφίων.

«Η Τάμτα ετοιμάζει ένα πολύ ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με τη διεύθυνση του Αλέξιου Πρίφτη που είναι πολύ ξεχωριστό. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι που δεν είχαμε στείλει στη Eurovision το 2017», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με τις περαιτέρω πληροφορίες, ο ρεπόρτερ αποκάλυψε πως το βράδυ της Παρασκευής θα αποκαλυφθεί και η κριτική επιτροπή που από τις 264 συμμετοχές ξεχώρισε τις 28 που συμμετέχουν στους δύο ημιτελικούς.

«Στον εθνικό τελικό θα είναι άλλη επιτροπή. Η συγκεκριμένη θα αποκαλυφθεί σήμερα. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε ακόμη τα επίσημα στοιχεία αναφορικά με το πόσοι ψήφισαν την Τετάρτη, αλλά όλα αυτά θα ανακοινωθούν… Οι τρόποι ψηφοφορίας είναι οι ίδιοι, είτε με το κινητό, είτε διαδικτυακά, μέχρι 10 ψήφους».

Σε δεύτερο χρόνο ο Θάνος Παπαμάχος, αποκάλυψε ορισμένες από τις σκηνικές παρουσίες των καλλιτεχνών: «Έχουμε ένα υποψήφιο που εμφανίζεται στη σκηνή χωρίς μπλούζα. Έχουμε μία υποψήφια που θα φοράει γούνα. Ο RIKKI θα ντυθεί φέτος… Για τον good job Nicky, μπορώ να σας αποκαλύψω ότι το μπλε χρώμα εντάσσεται στη σκηνική του παρουσία. Υπάρχει χειλόφωνο. Μία διαγωνιζόμενη θα εμφανιστεί με χειλόφωνο».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα εμφανιστούν οι παρουσιαστές αποκάλυψε: «Υπενθυμίζω ότι οι παρουσιαστές έχουν κάνει μία μοιρασιά για τους ρόλους τους. Είδαμε την Μπέττυ Μαγγίρα την Τετάρτη να είναι ένα βήμα μπροστά, σήμερα θα είναι η Κατερίνα Βρανά που θα προΐστανται της βραδιάς και έχει μάλιστα και πάρα πολύ χιούμορ. Θα την απολαύσετε. Την Κυριακή θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης».

Τέλος ο Θάνος Παπαμάχος, αποκάλυψε ποιοι καλλιτέχνες μοιράζονται μεταξύ τους τα καμαρίνια της βραδιάς: «Ο ZAF μαζί με τον D3lta στο ίδιο καμαρίνι. Ο good job Nicky με τον leroybroughtflowers. Έχω μία τριπλέτα: ΚΙΑΝΝΑ, TIANORA και Stella Kay. Είναι μεγάλο καμαρίνι το έλεγξα. Η Μαρίκα με τη Mikay... Η μοιρασιά έχει γίνει από την παραγωγή. Τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια που έβλεπαν τις συμμετοχές, χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν. Έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους».

